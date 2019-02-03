Мадуро призвал Гуайдо отказаться от «путчистской стратегии» и сесть за стол переговоров

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал лидера оппозиции Хуана Гуайдо не причинять большего вреда стране и отказаться от своей нынешней стратегии. Соответствующее заявление глава государства сделал в показанном в воскресенье вечером интервью испанскому телеканалу La Sexta .



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Мадуро заверил, что выступает за диалог с оппозицией. Президент обратился к Гуайдо, призвав его "хорошо подумать, что он делает". "Пусть не причиняет больше вреда стране, пусть откажется от путчистской стратегии, - отметил глава государства. - Если он [Гуайдо] хочет привнести что-то, пусть сядет за стол [для разговора] лицом к лицу".

"В Венесуэле есть только один президент при исполнении, который обладает полномочиями и экономической, институциональной и другой полнотой власти", - отметил Мадуро. Комментируя требование ряда стран ЕС объявить о проведении президентских выборов, глава государства напомнил, что волеизъявление намечено на 2024 год. "Я думаю, что Венесуэла нуждается в выборах в парламент", - добавил он. "Пусть Европа занимается своими проблемами, - сказал Мадуро. - Почему ЕС должен диктовать политические нормы стране?"

"Мы - жертвы кампании, в которой США превратили нас во врага номер один", - подчеркнул президент. "Мы верим в дипломатию, в понимание; я делал тысячу предложений США", - сказал он, призвав главу Белого дома Дональда Трампа не совершать ошибок в отношении Венесуэлы.

"Мне нравится говорить: если хочешь мира, будь готовь защищать его. Мы готовимся", - объяснил Мадуро. "Только если американская армия нас атакует, нам придется защищаться. Мы не сдадим Венесуэлу, - отметил президент. - Худшая альтернатива - это война, и мы ее не будем начинать".

Мадуро спросили, что бы он сказал, оказавшись перед президентом России Владимиром Путиным. "То, что всегда ему говорю, спасибо за дружбу, за поддержку", - подчеркнул глава государства.