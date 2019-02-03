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Мадуро отверг ультиматум ЕС о новых выборах. Европейские страны заявляют о признании Гуайдо

04.02.2019 13:47 — Новости Мира | Tut.by  
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Все больше европейских стран заявляют о признании председателя парламента Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом. Накануне Николас Мадуро заявил, что не намерен объявлять в стране досрочные выборы на высший государственный пост, как того потребовал ЕС.


Фото: Reuters

«Мы не принимаем ничьих ультиматумов», — заявил Мадуро, комментируя требование ряда стран Евросоюза провести новые выборы президента. «Это как если бы я сказал ЕС: «Я даю вам семь дней, чтобы признать республику Каталония, в противном случае я принимаю меры», — указал Мадуро. По его словам, международная политика не может основываться на ультиматумах, пишет DW.

По словам Мадуро, официальный Каракас «желает, чтобы никто не вмешивался во внутренние дела» Венесуэлы. «Мы готовы защищать нашу страну» и «не сдадим Венесуэлу», — добавил он.

Выступая перед соратниками, Мадуро ранее заявлял о возможности досрочных парламентских выборов, но указал, что решение будет принимать подконтрольная правительству Конституционная ассамблея.


Фото: Reuters

Принципиальное решение

Ультиматум, выставленный ЕС, истек 4 февраля. Уже целый ряд европейских стран заявили о своей поддержке демократических сил Венесуэлы.

Временным президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо признали Великобритания, Швеция, Польша, Франция, Испания, Австрия.

«Мы еще в 2018 году заявили, что режим Мадуро не был легитимно избранным. Мы еще в прошлом году заявили об этом очень принципиально. Естественно, после того, как наши друзья и стратегические союзники приняли очень принципиальное решение, мы зафиксировали очень твердую позицию», — заявил о поддержке демократических сил Венесуэлы премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе в эфире Первого грузинского телеканала.

Ранее о признании Гуайдо объявили США, Канада, Израиль и ряд латиноамериканских стран.

Президент Дональд Трамп 3 февраля заявил, что теоретически не исключает участия вооруженных сил США для разрешения кризиса в Венесуэле.

Против вмешательства и за Мадуро

Поддерживают действующего президента Николаса Мадуро Мексика, Куба и Боливия, а также Россия и Турция.

«Любое решение внутриполитического кризиса Венесуэлы возможно только самими венесуэльцами. Навязывание каких-то решений или попытка легитимизировать попытку узурпации власти с нашей точки зрения являются и прямым, и косвенным вмешательством во внутренние дела Венесуэлы», — озвучил официальную позицию Кремля 4 февраля Дмитрий Песков.

В Китае указали «на важность разрешения ситуации в республике мирным путем». Белорусский МИД выступил с очень аккуратным заявлением, в котором говорится о том, что венесуэльский народ может самостоятельно справиться с возникающими трудностями.

Традиционно призывала все стороны к диалогу ООН.


Фото: Reuters

Кризис в Венесуэле

Ситуация в Венесуэле обострилась после инаугурации Мадуро 10 января. Результаты последних президентских выборов, прошедших в стране, не признала венесуэльская оппозиция, а также ряд западных и латиноамериканских стран. По их мнению, для участия в кампании не были допущены «некоторые игроки».

23 января спикер национальной ассамблеи (местного парламента) Венесуэлы Хуан Гуайдо на многотысячном митинге местной оппозиции объявил себя президентом страны. Его затем поддержали США, Канада, Грузия и ряд латиноамериканских стран. В Венесуэле вновь начались массовые протесты и столкновения демонстрантов с сотрудниками правоохранительных органов.

Во время беспорядков, по данным ООН, погибли по меньшей мере 40 человек. Более половины жертв были застрелены силами, поддерживающими правительство в Каракасе.

По всей стране задержаны свыше 850 человек, в том числе 77 детей.

 
 
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Ультиматум о назначении даты президентских выборов, выставленный ЕС, истек 4 февраля.
 
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