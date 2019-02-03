Пожар в центре Москвы: проживающие в горевшем доме артисты не пострадали

Фото ТАСС

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ингеборге Дапкунайте и Любовь Казарновская, проживающие в старинном доме в Москве, где сегодня ночью произошел пожар, не пострадали, сообщает ТАСС.

Актриса Ингеборге Дапкунайте написала в соцсети Instagram, что с ней и ее сыном все хорошо. Она также выразила соболезнования пострадавшим при пожаре.

Известная оперная певица Любовь Казарновская рассказала, что сейчас находится за границей, однако она знает, что пожар не затронул ее квартиру.

По информации некоторых масс-медиа, огонь мог вспыхнуть в квартире, принадлежащей дочери Юрия Башмета. Подтверждения этой информации нет, лишь известно, что никто из семьи Башмета не пострадал.

Между тем источник в полиции сообщил ТАСС, что число жертв пожара уже достигло семи. Среди них - один несовершеннолетний.-0-