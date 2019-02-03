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Число жертв пожара в жилом доме в Москве увеличилось до 8, в их числе дети

04.02.2019 19:46 — Новости Мира | БелТА  
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Число жертв пожара в жилом доме в Москве увеличилось до 8, в их числе дети
Фото ТАСС

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате пожара в жилом доме в центре Москвы возросло до восьми, во время разбора завалов обнаружены тела двоих детей, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По предварительным данным, возраст детей 5-6 лет. Двое пострадавших находятся в институте имени Склифосовского, им оказывается необходимая помощь, угрозы жизни нет.

Пожар возник сегодня около 1.40 по московскому времени в доме №12 на Никитском бульваре. Предполагается, он начался на пятом этаже семиэтажного здания. Возгорание ликвидировали около 5.00, его площадь составила более 1,5 тыс. кв.м. Из здания эвакуировали 42 человека, включая восемь детей.

Главным следственным управлением СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Дом на Никитском бульваре построен в 1912 году и относится к объектам культурного наследия. По словам жильцов, в этом доме квартиры принадлежат актрисе Ингеборге Дапкунайте, певице Любови Казарновской, дочери музыканта Юрия Башмета Ксении.

Источник возгорания пока не установили.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате пожара в жилом доме в центре Москвы возросло до восьми, во время разбора завалов обнаружены тела двоих...
 
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