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В Европарламенте поддержали доклад о разрыве партнерства с Россией
05.02.2019 06:19 — Новости Мира | Tut.by
Члены комиссии Европарламента по иностранным делам поддержали доклад депутата от Латвии Сандра Калниете, в котором она заявила, что Россию нельзя считать стратегическим партнером ЕС. Об этом сообщается на сайте Европейской народной партии, вице-председателем которой она является.
«В нынешних условиях Россия больше не может считаться стратегическим партнером. ЕС должен направить четкий сигнал о дальнейших санкциях, если незаконные действия России продолжатся», — сказала она.
Калниете отметила, что необходимо усиливать санкции о тех пор, пока Россия «не прекратит свою агрессию». По ее словам, это правомерно из-за присоединения Крыма и компаний по дезинформации, проводимых российской разведкой.
При этом депутат подчеркнула, что нужно больше поддерживать гражданское общество в России и выступила за «избирательное» взаимодействие.
В начале декабря 2018 года Калниете внесла в Европарламент проект резолюции, который предусматривает отказ ЕС от партнерства с Россией, но сохраняет сотрудничество в некоторых областях. Резолюцию рассмотрят в марте 2019 года.
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В начале декабря 2018 года Калниете внесла в Европарламент проект резолюции, который предусматривает отказ ЕС от партнерства с Россией, но сохраняет сотрудничество...
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