В Европарламенте поддержали доклад о разрыве партнерства с Россией

Члены комиссии Европарламента по иностранным делам поддержали доклад депутата от Латвии Сандра Калниете, в котором она заявила, что Россию нельзя считать стратегическим партнером ЕС. Об этом сообщается на сайте Европейской народной партии, вице-председателем которой она является.

«В нынешних условиях Россия больше не может считаться стратегическим партнером. ЕС должен направить четкий сигнал о дальнейших санкциях, если незаконные действия России продолжатся», — сказала она.

Калниете отметила, что необходимо усиливать санкции о тех пор, пока Россия «не прекратит свою агрессию». По ее словам, это правомерно из-за присоединения Крыма и компаний по дезинформации, проводимых российской разведкой.

При этом депутат подчеркнула, что нужно больше поддерживать гражданское общество в России и выступила за «избирательное» взаимодействие.

В начале декабря 2018 года Калниете внесла в Европарламент проект резолюции, который предусматривает отказ ЕС от партнерства с Россией, но сохраняет сотрудничество в некоторых областях. Резолюцию рассмотрят в марте 2019 года.