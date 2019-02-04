Мадуро предложил Западу снять санкции с Венесуэлы вместо предоставления ей гумпомощи

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в понедельник предложил западным странам снять санкции с республики, а не посылать гуманитарную помощь, если они хотят помочь венесуэльскому народу.



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«Сначала они [западные страны] блокируют наши миллиарды долларов, а затем говорят, что хотят отправить гуманитарную помощь. Если хотите помочь Венесуэле, то прекратите блокаду и снимите санкции», — заявил Мадуро, чье выступление в венесуэльском МИД транслируется в Twitter ведомства.

Глава Венесуэлы добавил, что его страна «не собирается ни о чем просить никого в мире». «Венесуэла справится сама», — подчеркнул Мадуро.

Администрация США 28 января ввела санкции против венесуэльской государственной компании PVDSA. Одновременно Минфин США обещал выдачу временных лицензий, позволяющих проводить «некоторые транзакции» нефтегазовой компании. Кроме того, принадлежащая венесуэльской компании американская дочка — нефтеперерабатывающий оператор Citgo Petroleum — сможет продолжить работу при условии, что полученные ею деньги останутся на заблокированных в США счетах и не будут направляться в PDVSA.