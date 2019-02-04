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Мадуро предложил Западу снять санкции с Венесуэлы вместо предоставления ей гумпомощи
05.02.2019 06:24 — Новости Мира | Tut.by
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в понедельник предложил западным странам снять санкции с республики, а не посылать гуманитарную помощь, если они хотят помочь венесуэльскому народу.
«Сначала они [западные страны] блокируют наши миллиарды долларов, а затем говорят, что хотят отправить гуманитарную помощь. Если хотите помочь Венесуэле, то прекратите блокаду и снимите санкции», — заявил Мадуро, чье выступление в венесуэльском МИД транслируется в
Глава Венесуэлы добавил, что его страна «не собирается ни о чем просить никого в мире». «Венесуэла справится сама», — подчеркнул Мадуро.
Администрация США 28 января
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Глава Венесуэлы добавил, что его страна «не собирается ни о чем просить никого в мире». «Венесуэла справится сама», - подчеркнул Мадуро.
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