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«Нам завидует весь мир». Трамп выступил с посланием к конгрессу
06.02.2019 06:41 — Новости Мира | Tut.by
Дональд Трамп выступил с посланием к конгрессу «О положении страны». В нем президент США отметил, что что его администрация за последние два года добилась «стремительного прогресса» в экономике США, а вооруженные силы страны стали самыми мощными в мире. Он также снова поднял вопрос финансирования стены на границе с Мексикой.
«После 24 месяцев стремительного прогресса нашей экономике завидует весь мир, наши военные — самые могущественные на земле, и Америка выигрывает день за днем», — сказал Трамп.
«Мы развязали революцию в американской энергетике — США сейчас являются производителем нефти и природного газа номер один в мире», — отметил он. Единственное, что может остановить сильную экономику США — «глупые войны, политика или нелепые партизанские расследования», подчеркнул президент.
Он предостерег демократов от участия в подобных расследованиях, призвав Демократическую и Республиканскую партии к сотрудничеству. «Мы должны осуществлять руководство не как две партии, а как одна нация», — отметил Трамп, добавив, что политикам стоит «находить компромиссы и сотрудничать». «Обе стороны должны быть в состоянии объединиться для великого восстановления разрушающейся инфраструктуры Америки».
Президент также призвал стороны объединиться для того, чтобы победить противников Америки за границей. По словам Трампа, Китай «нацелился» на американскую промышленность и воровал интеллектуальную собственность США на протяжении многих лет. «Кражам американских рабочих мест и богатства пришел конец», — подчеркнул глава государства.
Про стену
Трамп призвал конгресс за оставшиеся 10 дней до начала нового шатдауна принять бюджет, который укрепит границу с Мексикой и покончит с иммиграцией.
«У конгресса осталось десять дней, чтобы провести законопроект, который профинансирует наши органы власти, защитит нашу родину и обеспечит безопасность нашей южной границы. Наша моральная обязанность — создать иммиграционную систему, которая сможет защитить жизни и рабочие места наших граждан», — отметил Трамп.
Он заявил, что добьется строительства стены.
«Моя администрация направила в конгресс предложение, основанное на здравом смысле и направленное на то, чтобы завершить кризис на нашей южной границе. Оно включает в себя планы создания нового физического барьера или стены. Я добьюсь, чтобы она была построена», — заявил хозяин Белого дома.
Трамп отметил, что это будет стратегически важный барьер, через который можно видеть ту сторону. Американский президент подчеркнул, что стена будет построена из стали, а не из бетона.
«Она будет возведена в местах, которые, по мнению сотрудников пограничного контроля, нуждаются в этом больше всего. Просто постройте стену, стена спасет жизни. Давайте работать вместе, чтобы достичь компромисса, который сделает Америку безопаснее», — заявил президент.
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Дональд Трамп выступил с посланием к конгрессу «О положении страны». В нем президент США отметил, что что его администрация за последние два года добилась...
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