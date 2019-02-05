США готовы рассмотреть возможность перезаключения ДРСМД с большим составом участников

Соединенные Штаты готовы рассмотреть возможность перезаключения российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сопровождающегося расширением его состава участников. Об этом президент США заявил во время ежегодного обращения к конгрессу.

Трамп заявил, что «Россия многократно нарушала… условия» ДРСМД. «Поэтому я объявил, что США официально выходят из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, или ДРСМД», — сказал американский лидер.

«Возможно, мы можем договориться об ином соглашении, добавив [к нему] Китай и других. Возможно, нет. В таком случае мы будем тратить [на такого рода военные разработки] намного больше, чем все другие, и внедрять гораздо больше, чем они, инноваций [в этой области]», — сказал Трамп.

По его словам, сейчас Вашингтон сосредоточил усилия на создании современной системы противоракетной обороны.

«В течение последних двух лет мы начали полномасштабное восстановление вооруженных сил США», — констатировал Трамп. Он напомнил, что в 2018 году бюджет Пентагона составил около $ 700 млрд, а в 2019 году — около $ 716 млрд.

«В качестве одного из элементов наращивания военной мощи США разрабатывают новейшую систему противоракетной обороны», — отметил Трамп, заверив, что его администрация «никогда не будет извиняться за отстаивание американских интересов».

Он также отметил, что Соединенные Штаты смогли заставить своих союзников по НАТО увеличить расходы на оборону

«Мы также вынуждаем другие страны выплачивать свою справедливую долю [взносов в бюджет Североатлантического альянса]. НАТО на протяжении [многих] лет чрезвычайно несправедливо относилась к США. Однако теперь мы добились со стороны союзников по НАТО увеличения военных расходов на $ 100 млрд», — отметил Трамп.

Обращаясь к присутствующи, Трамп призвал обе партии работать совместно на благо страны.

«Миллионы наших сограждан сейчас смотрят на нас, собравшихся в этом замечательном зале, надеясь, что мы будем управлять страной не как две партии, а будем как одна нация», — сказал президент.

Вашингтон со 2 февраля, напомним, приостановил свое участие в договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), об этом накануне заявил американский президент Трамп. У России в течение шести месяцев остается возможность вернуться к соблюдению договора, иначе он будет полностью расторгнут, выставила ультиматум американская сторона. Владимир Путин 2 февраля заявил , что РФ предпримет «зеркальный ответ».