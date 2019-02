Демократы в конгрессе возобновили расследование связей Трампа с Россией

Председатель комитета по разведке палаты представителей конгресса США Адам Шифф заявил, что возобновляет расследование против президента Дональда Трампа и его команды по обвинению в связях с Кремлем и о вмешательстве России в выборы.



Фото: Reuters

​Сообщение об этом опубликовано на сайте комитета.

Демократы получили большинство в нижней палате в результате промежуточных выборов 2018 года. Палата представителей избирается на два года. Большое количество избранных демократов в интервью СМИ заявляли, что их цель — добиться импичмента президента Дональда Трампа.

Предыдущий состав палаты представителей, в котором большинство принадлежало республиканцам, также проводил расследование о связях Трампа с Россией. В апреле 2018 года комитет по делам разведки палаты представителей закрыл расследование и заявил, что не нашел доказательств сговора Трампа с правительством России.

Документ назывался «Доклад по российским активным мероприятиям». Конгрессмены пришли к выводу, что российское вмешательство в выборы имело место. Главной целью Москвы было внесение недоверия, смятения и раскола в американское общество — и это России удалось, констатировали они. «Однако в ходе расследования комитет не нашел доказательств того, что предвыборная кампания Трампа проходила в сговоре и координации с российским правительством», — говорилось в докладе.

К похожим выводам пришел и комитет по разведке сената. Республиканцам удалось удержать большинство в сенате, поэтому там пока не начали расследование по второму кругу.

Идею о поддержке Трампа со стороны Кремля как главной причине поражения кандидатки от демократов Хиллари Клинтон ее партия озвучивает уже в течение двух лет. Главные американские СМИ, которые открыто выступают на стороне демократов, подхватили эту идею и убедили миллионы американцев в том, что Трамп является ставленником Москвы.

Расследованием дела уже в течение полутора лет занимается спецпрокурор Роберт Мюллер. Ни один из участников процесса за все время не смог предъявить не только доказательств, но и внятных свидетельств сговора Трампа и Кремля. Сам президент США называет это дело частью «охоты на ведьм», а СМИ, в первую очередь CNN, MSNBC, The Washington Post и The New York Times, которые активно раскручивают эту версию событий в течение многих месяцев, Трамп неоднократно называл фейковыми.

Все это время в тени остается скандал об участием ФБР в выборной кампании на стороне одной из партий и слежке за штабом одного из кандидатов, за сотрудниками Трампа. ФБР начало расследование после того, как в его руки попало досье Кристофера Стила, иностранца, бывшего агента британской разведки. Стил изготовил это досье на Трампа по заказу Демократов, оно было оплачено из фондов партии. Тогдашний глава ФБР Джеймс Коми публично неоднократно отрицал, что начал слежку, основываясь на информации из досье Стила, однако ни одна спецслужба так и не предъявила основания для слежки за людьми Трампа.