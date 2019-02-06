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Подозреваемый в госизмене Медведчук заявил, что власти Украины готовят массовые фальсификации

07.02.2019 07:15 — Новости Мира | Tut.by  
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​Большое количество кандидатов на пост президента Украины является результатом подготовки крупных фальсификаций. Об этом в эфире «Первого канала» российского телевидения заявил глава движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук.


Фото: РБК-Украина

​"Вы обратили внимание на количество кандидатов в президенты, а сегодня их уже было зарегистрировано на утро 34, я думаю их будет больше 40. Так вот, такое нереальное количество кандидатов, людей, которые и близко не могут претендовать на высший пост в стране, это и есть одна из самых больших и самых крупных фальсификаций", — заявил Медведчук.

По его словам, замысел заключается в том, чтобы использовать право кандидатов на представление их интересов в избирательных комиссиях.

«Это значит, что люди, которые якобы заявились, якобы станут зарегистрированными кандидатами, будут иметь квоту в избирательных комиссиях. А квоту эту будет представлять власть, которая с помощью большинства голосов в избирательных комиссиях откроет зеленую улицу для массовых фальсификаций», — заверил Медведчук.

Во вторник, 5 февраля, Генпрокуратура Украины сообщила, что проверит высказывания Медведчука о создании автономного региона Донбасс на нарушение законодательства. С такой просьбой в ведомство обратился депутат Верховной рады Андрей Тетерук.​

Медведчук, который 6 февраля выступил также и на российском телеканале «Россия 1», заявил, что что дело против него из-за предложения сделать Донбасс автономной республикой в составе Украины не последнее. «Это не первое и, видимо, к сожалению, не последнее дело, которое возбуждено в течение пяти последних лет против меня за мою позицию», — сказал Медведчук.

Медведчук был главой администрации президента Украины Леонида Кучмы. В 2014 году был назначен спецпредставителем Украины по гуманитарным вопросам в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. Дочь Медведчука — крестница Путина, которую президент России крестил в 2004 году в Казанском соборе в Санкт-Петербурге.

В феврале 2018 году президент Украины Петр Порошенко называл Медведчука самым эффективным каналом связи с Кремлем по вопросам обмена пленными. «Я должен признать, что наиболее эффективным оказался Виктор Медведчук. Знаете почему? Потому что решение об освобождении принимает непосредственно Путин. Ни церковь, ни его эти „проксис“ на оккупированных территориях», — сказал тогда президент Украины.

Украинские политики неоднократно упрекали Порошенко в близости с Медведчуком, поскольку видели в «куме Путина» угрозу национальной безопасности страны.

 
 
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«Это значит, что люди, которые якобы заявились, якобы станут зарегистрированными кандидатами, будут иметь квоту в избирательных комиссиях. А квоту эту будет...
 
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