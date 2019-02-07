США предлагают Мадуро покинуть Венесуэлу и уехать в Россию или на Кубу

Соединенные Штаты настаивают на том, чтобы Николас Мадуро сложил полномочия президента и уехал из Венесуэлы, к примеру на Кубу или в Россию. С таким утверждением выступил в четверг спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс во время брифинга для журналистов в Госдепартаменте.



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«Я думаю, лучше для перехода к демократии в Венесуэле, чтобы он [Мадуро] был за пределами страны. Несколько государств, по моему мнению, будут готовы принять его… У него есть друзья в таких местах, как Куба и Россия», — отметил Абрамс.

Он также заявил, что время для диалога США с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро давно прошло.

«Мадуро в прошлом доказал, что будет манипулировать переговорами, чтобы получить выгоду. Время для диалога с Мадуро давно прошло», — считает он.

23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.

Несколько европейских государств предъявили Мадуро ультиматум о проведении досрочных президентских выборов, а после его истечения также признали Гуайдо временным президентом. В поддержку Мадуро высказались Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.