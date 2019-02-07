Москва отправит наблюдателей на украинские выборы вопреки Киеву

Российские власти направят наблюдателей на выборы президента в Украине в составе миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.



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По данным издания, в Киев отправятся Кристина Богданова из Российского фонда свободных выборов и Елизавета Борисова из Российского общественного института избирательного права. Они прибудут в Киев 11 февраля.

В газете подчеркнули, что такой выбор вряд ли случаен, напомнив, что украинские власти «часто разворачивают» мужчин в возрасте 16−60 лет. Также авторы указали, что Богданова и Борисова не являются сотрудницами государственных организаций.

Ранее в МИД России пообещали отстаивать права на наблюдателей на выборах президента Украины.

Представители украинской власти и президент страны Петр Порошенко заявляли , что намерены запретить въезд в страну российским наблюдателям. Спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер призвал украинские власти допустить российских наблюдателей на выборы президента страны в рамках миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

«Украина нуждается в наблюдателях БДИПЧ, чтобы доказать, что она придерживается демократических стандартов. В ином случае люди могут поставить выборы под сомнение», — написал Волкер в Twitter.