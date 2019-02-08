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США и КНДР проведут еще один раунд переговоров перед саммитом

09.02.2019 00:46 — Новости Мира | БелТА  
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США и КНДР проведут еще один раунд переговоров перед саммитом
Фото AP

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн вновь встретится со спецпредставителем Госсовета республики по политике в отношении США Ким Хёк Чхолем перед вторым саммитом американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Госдепартамента по итогам визита Бигэна в КНДР, сообщает ТАСС.

"Спецпредставитель Бигэн и спецпредставитель Ким [Хёк Чхоль] договорились встретиться еще раз перед вторым саммитом президента Трампа и председателя [Госсовета КНДР] Ким [Чен Ына]", - отмечается в документе.

Бигэн с делегацией из около 20 сотрудников американского внешнеполитического ведомства находился 6-8 февраля в Пхеньяне. В ходе визита прошли встречи американского эмиссара с его коллегой из КНДР. Переговоры проходили в закрытом режиме, об их содержании в СМИ не сообщалось. Как отметили в Госдепартаменте, спецпредставители США и КНДР обсуждали детали проведения предстоящего саммита лидеров двух стран во Вьетнаме, а также "обязательства по полной денуклеаризации [республики], преобразование отношений США и КНДР и установление прочного мира на Корейском полуострове".

12 июня 2018 года в Сингапуре прошел первый в истории саммит США - КНДР. Трамп и Ким Чен Ын приняли на этой встрече совместное заявление. В нем Пхеньян объявил о принципиальной готовности к полной денуклеаризации, а США обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности.

В настоящее время Вашингтон и Пхеньян готовят второй саммит Ким Чен Ына и Трампа. Хозяин Белого дома 5 февраля сообщил, что встретится во Вьетнаме с северокорейским лидером 27-28 февраля. Однако он не уточнил, в каком городе пройдет этот саммит.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн вновь встретится со спецпредставителем Госсовета республики по политике в отношении США...
 
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