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В США подготовили пакет новых санкций - «самых жестких за всю историю»

14.02.2019 00:20 — Новости Мира | Tut.by  
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В США подготовили проект жестких санкций против России в ответ на якобы имевшее вмешательство Москвы в выборы в других странах, а также в связи с ситуацией в Украине. Речь идет об ограничениях в адрес банков, энергетических компаний, суверенного долга, сообщает агентство Reuters. Также санкции предлагается ввести против физических лиц, «связанных с Владимиром Путиным и замешанных в коррупции».


Фото: Reuters

Законопроект подготовили сенаторы Линдсей Грэм и Боб Менендес, представляющие Республиканскую и Демократическую партии США.

Он предусматривает две группы санкций. Первая — за «вмешательство Кремля в демократические институты за рубежом». Вторая — за «агрессию Кремля против Украины». Ограничения против 24 сотрудников ФСБ, «которые будут сочтены причастными к нападению в Керченском проливе», предлагаются в рамках второй части.

В рамках второй группы также предлагается ввести ограничения против российской судостроительной отрасли, «если Россия нарушит свободу мореплавания в Керченском проливе или любой другой части света». Кроме того, сенаторы выступают за санкции против энергетических проектов с российским госучастием и за ограничения «в связи с поддержкой разработки» сырой нефти в России.

25 ноября корабли украинских военно-морских сил зашли в Керченский пролив. Их задержала погранслужба ФСБ. В Москве настаивают, что украинцы вошли в территориальные воды России; в Киеве называли произошедшее актом агрессии со стороны РФ. Украинские моряки по решению российского суда были заключены под стражу. Страны ЕС и США выразили солидарность с Украиной по этому инциденту.

Предложенное сенаторами наказание за вмешательство в выборы — санкции против банков, инвестиций в СПГ-проекты за пределами России, киберсектора, суверенного долга. Также предлагается ввести ограничения против «политических фигур, олигархов, членов семей и других лиц, которые прямо или косвенно содействуют незаконной и коррупционной деятельности в интересах Владимира Путина».

Внесенный пакет сенаторы окрестили Актом о защите американской безопасности от кремлевской агрессии (Defending American Security from Kremlin Aggression Act, DASKA).

«Невозможно мириться с действиями Путина, и последствия бездействия стремительно ухудшаются: гуманитарная катастрофа в Сирии усугубляется, в регионах растет нестабильность, украинских моряков похищают, а их корабли — захватывают», — заявил один из авторов законопроекта демократ Роберт Менендез. По его мнению, администрация Дональда Трампа по отношению к действиям Москвы находится в состоянии «осознанного паралича» — именно это и побудило сенаторов внести законопроект.

«Санкции и другие меры, предусмотренные этим проектом, являются одними из самих жестких за всю историю. Они также являются следствием желания Путина подорвать американскую демократию», — добавил сенатор Линдси Грэм.

На инициативу конгрессменов отреагировали в Совете Федерации России. Член международного комитета Олег Морозов заявил, что введение санкций «подрывает все правила свободной конкуренции и международного права» и вводятся для оказания политического давления на Москву, сообщило «РИА Новости».

Россия отрицает причастность государства к вмешательству в выборы в США, а также участие своих военнослужащих в конфликте на востоке Украины.

 
 
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«Санкции и другие меры, предусмотренные этим проектом, являются одними из самих жестких за всю историю. Они также являются следствием желания Путина подорвать...
 
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