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В Тбилиси произошел взрыв в жилом доме

07.04.2019 13:25 — Новости Мира | Tut.by  
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По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа, сообщает ТАСС.

Три человека пострадали в результате взрыва в воскресенье в одной из квартир жилого дома, расположенного в Дигомском массиве Тбилиси. Об корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.

«В больницу доставлены семь человек. Среди пострадавших — один ребенок. Он находится в Детском госпитале имени М. Иашвили», — сказала глава пресс-службы Центра скорой медицинской помощи по Тбилиси Тамар Мчедлишвили. На месте работают 10 пожарно-спасательных бригад.

Взрывом разрушило стену квартиры. Местные жители утверждают, что они еще с утра ощущали запах газа и пытались вызвать на место сотрудников тбилисской газораспределительной компании «КазТрансГаз».

Уголовное дело возбуждено за нарушение правил безопасности на объектах электроэнергетики или теплоэнергетики, газа, нефти или нефтепродуктов, повлекшее смерть или иные тяжкие последствия", что карается лишением свободы на срок от четырех до семи лет.

 
 
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Три человека пострадали в результате взрыва в воскресенье в одной из квартир жилого дома, расположенного в Дигомском массиве Тбилиси.
 
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