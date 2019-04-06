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число пострадавших в результате стрельбы в окрестностях Чикаго возросло до шести

07.04.2019 19:46 — Новости Мира | Tut.by  
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По меньшей мере шесть человек пострадали в результате стрельбы неподалеку от Чикаго, передает ТАСС. Как сообщает в воскресенье агентство Associated Press, ранее речь шла о пяти пострадавших.

По информации агентства, инцидент произошел во время семейного праздника в Уэст Инглвуде в окрестностях к югу от Чикаго. Согласно уточненным данным, пострадали шестеро, в том числе двое детей, жизни которых ничего не угрожает. Одна из раненых женщин находится в критическом состоянии.

Личность стрелявшего на данный момент не установлена. По информации полиции, стрельба могла быть связана с конфликтом между враждующими преступными группировками.

 
 
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Известно, что одна из раненых женщин находится в критическом состоянии.
 
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