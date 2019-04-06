Порошенко назвал дату, время и место, где будет ждать Зеленского для дебатов

Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко призвал кандидата Владимира Зеленского прийти на дебаты на Олимпийский стадион в Киеве 14 апреля. Об этом Порошенко заявил вечером 7 апреля в эфире телеканала «Украина», пишет «Украинская правда» .



Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины отметил, что дискуссии о форме должны быть прекращены: «Должны перейти к дискуссии по существу. А это возможно только на дебатах».

«Господин Зеленский предлагал стадион. Убежден, что стадион — не самое лучшее место для проведения такой дискуссии. Но если он его выбрал и в любом другом месте отказывается проводить дебаты — 14 апреля, на республиканском (Олимпийском — Прим.Ред.) стадионе — где и предложил господин Зеленский — я жду его», — заявил Порошенко. — Думаю, 19 или 20:00 — будет оптимальным временем. Приглашаю зрителей, все каналы, чтобы дебаты были проведены в месте и во времени, как хотел господин Зеленский, и не дать ему сойти с этого его предложения. Это будет безответственно по отношению к стране и избирателям".

Второй тур президентских выборов в Украине состоится 21 апреля. Прошедшие в него кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский последнюю неделю общаются с помощью видеороликов . Порошенко позвал Зеленского на дебаты, тот предложил провести их на стадионе «Олимпийский». Зеленский выставил еще несколько условий для проведения дебатов, в том числе и прохождение медкомиссии кандидатами. Оба сдали кровь на наркотики и алкоголь, уже известны и результаты : ничего не обнаружено.