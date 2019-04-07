В ход пошли кулаки и стулья. В ЮАР политические дебаты закончились массовой дракой

Источник материала: Tut.by

Что делать, если обстановка на политических дебатах накаляется, а оппоненты категорически не правы? Можно попробовать бросать в противников стулья. Очевидно, так решили участники дебатов в ЮАР. Парламентские выборы в стране пройдут 8 мая.