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В Польше бастуют учителя: некоторые школы закрыты, многие родители не отправили детей на уроки
08.04.2019 15:03 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Польше началась общенациональная забастовка учителей. В Варшаве на зданиях школ появились плакаты с надписями «Мы протестуем, потому что для нас важно будущее образования» и «Забастовка». Учителя требуют повышения зарплаты. Многие родители решили не отправлять своих детей на занятия, даже в те заведения, которые не присоединились к забастовке.
По данным варшавской мэрии, забастовка в Варшаве должна охватить 321 из 376 школ, а также 151 из 351 детского сада. В Гданьске в связи с протестами закрыты 121 из 206 школ.
Забастовки начались также в Жешуве, Катовице, Ольштине, Щецине, Познани, Вроцлаве, Радоме, Белостоке и других крупных польских городах.
Несмотря на соглашение правительства и «Солидарности», к забастовке также присоединяются учителя, связанные с этим профсоюзом.
Напомним, вечером 7 апреля правительство достигло соглашения лишь с одним из трех профсоюзов. Союз польских учителей и Форум профсоюзов отклонили предложения правительства, «Солидарность», в свою очередь, решила заключить соглашение.
Ранее Союз польского учительства и Форум профсоюзов отменили свое требование о повышении оклада на 1 тыс. злотых (260 долларов) и предложили повышение зарплат на 30% в двух этапах: на 15% с 1 января и еще на 15% с 1 сентября 2019 года. Предложение правительства сводилось к тому, чтобы с 1 сентября учителя получали на 9% больше.
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В Польше началась общенациональная забастовка учителей. В Варшаве на зданиях школ появились плакаты с надписями «Мы протестуем, потому что для нас важно будущее...
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