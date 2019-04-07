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Кремль назвал условия для переговоров с Украиной

08.04.2019 15:15 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Владимир Путин готов вести переговоры с главой Украины после выборов — за исключением тех случаев, когда этот диалог «пытаются обрамить провокациями», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.


Фото: Reuters

«В целом Путин всегда открыт для диалога, за исключением тех ситуацией, когда этот диалог пытаются обрамить различными провокациями, пытаются, скажем так, разукрасить диверсиями», — сказал Песков журналистам.

В случаях,​ когда президента России пытались спровоцировать, его реакция «всегда была четкая, недвусмысленная и решительная», напомнил Песков.

Однако с начала конфликта на юго-востоке Украины Путин неоднократно говорил, что для того, чтобы его купировать, нужно вести диалог не с Москвой, напомнил Песков. «Это внутриукраинский конфликт, этот конфликт могут решить сами украинцы, если они готовы вести диалог», — заявил глава пресс-службы Кремля.

«Но при этом президент Путин всегда был и остается приверженцем диалога для решения тех проблем, которые стоят на повестке дня», — указал он.

Ранее о своей готовности вести переговоры с Путиным о прекращении войны на Донбассе заявил лидер предвыборной гонки в Украине Владимир Зеленский. «Война с Россией, поэтому нужно говорить с Россией в присутствии западных представителей», — сказал он.

Зеленский также считает, что необходимо изменить минский формат переговоров и вовлечь Россию в переговорный процесс. При этом, по его словам, целостность Украины не должна быть нарушена.

По результатам первого тура выборов президента Украины Зеленский стал лидером гонки — ему удалось заручиться поддержкой более 30% избирателей. На втором месте по числе голосов оказался действующий президент страны Петр Порошенко (15,95%).

Второй тур выборов назначен на 21 апреля. До этого времени два кандидата в президенты Украины должны встретиться на дебатах.

Зеленский предлагал провести их на стадионе «Олимпийский» в Киеве 19 апреля, однако Порошенко предложил перенести дебаты на 14 апреля.

 
 
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Владимир Путин - сторонник переговоров, напомнил его пресс-секретарь. Но вести переговоры по ситуации в Донбассе Киеву нужно не с Кремлем, указал Дмитрий Песков.
 
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