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Ким Чен Ын проинспектировал супермаркет перед открытием
08.04.2019 17:50 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил супермаркет «Тэсон» в Пхеньяне. Магазин готовится к открытию. «Тэсон» — многоэтажный торговый центр, выполненный в современном стиле и оборудованный в соответствии с новейшими международными стандартами, включая изготовленные из металла и стекла панорамные лифты. Такой открывается в Пхеньяне впервые, пишет
Отмечатеся, что Ким Чен Ын остался доволен увиденным. Он заявил, что ассортимент магазина «позволит обеспечить жителей Пхеньяна разнообразными и качественными товарами, в том числе одеждой, обувью, хозяйственными, галантерейными и школьными принадлежностями».
За последнюю неделю лидер Северной Кореи побывал также на строительстве морского курорта Вонсан-Кальма, стройке в уезде Самчжиён, где возводят новый современный город, на строящейся туристической зоне горячих источников в уезде Яндок, там Ким Чен Ын велел построить горнолыжный курорт.
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«Тэсон» - многоэтажный торговый центр, выполненный в современном стиле и оборудованный в соответствии с новейшими международными стандартами, включая...
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