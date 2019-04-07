Ким Чен Ын проинспектировал супермаркет перед открытием

Источник материала: Tut.by

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил супермаркет «Тэсон» в Пхеньяне. Магазин готовится к открытию. «Тэсон» — многоэтажный торговый центр, выполненный в современном стиле и оборудованный в соответствии с новейшими международными стандартами, включая изготовленные из металла и стекла панорамные лифты. Такой открывается в Пхеньяне впервые, пишет ТАСС со ссылкой на ЦТАК.



Фото: Reuters



Фото: Reuters

Отмечатеся, что Ким Чен Ын остался доволен увиденным. Он заявил, что ассортимент магазина «позволит обеспечить жителей Пхеньяна разнообразными и качественными товарами, в том числе одеждой, обувью, хозяйственными, галантерейными и школьными принадлежностями».



Фото: Reuters



Фото: Reuters

За последнюю неделю лидер Северной Кореи побывал также на строительстве морского курорта Вонсан-Кальма, стройке в уезде Самчжиён, где возводят новый современный город, на строящейся туристической зоне горячих источников в уезде Яндок, там Ким Чен Ын велел построить горнолыжный курорт.



Фото: Reuters



Фото: Reuters