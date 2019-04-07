﻿ Ким Чен Ын проинспектировал супермаркет перед открытием. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ким Чен Ын проинспектировал супермаркет перед открытием

08.04.2019 17:50 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил супермаркет «Тэсон» в Пхеньяне. Магазин готовится к открытию. «Тэсон» — многоэтажный торговый центр, выполненный в современном стиле и оборудованный в соответствии с новейшими международными стандартами, включая изготовленные из металла и стекла панорамные лифты. Такой открывается в Пхеньяне впервые, пишет ТАСС со ссылкой на ЦТАК.


Фото: Reuters

Фото: Reuters

Отмечатеся, что Ким Чен Ын остался доволен увиденным. Он заявил, что ассортимент магазина «позволит обеспечить жителей Пхеньяна разнообразными и качественными товарами, в том числе одеждой, обувью, хозяйственными, галантерейными и школьными принадлежностями».


Фото: Reuters

Фото: Reuters

За последнюю неделю лидер Северной Кореи побывал также на строительстве морского курорта Вонсан-Кальма, стройке в уезде Самчжиён, где возводят новый современный город, на строящейся туристической зоне горячих источников в уезде Яндок, там Ким Чен Ын велел построить горнолыжный курорт.


Фото: Reuters

Фото: Reuters
 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Тэсон» - многоэтажный торговый центр, выполненный в современном стиле и оборудованный в соответствии с новейшими международными стандартами, включая...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Огромное облако пыли закрыло небо: мощную песчаную бурю в Индии сняли на видео
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
08.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • джемперы и свитеры lerros вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика