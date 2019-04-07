Огромное облако пыли закрыло небо: мощную песчаную бурю в Индии сняли на видео

Источник материала: Tut.by

В воскресенье в индийском штате Раджастхан прошла песчаная буря, которая полностью накрыла город Чуру. Местные жители сняли наступление стихии на видео, и выглядит оно завораживающе: огромные облака пыли медленно наступают на город и полностью заслоняют горизонт. К счастью, во время бури никто не пострадал.