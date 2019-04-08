Палата лордов одобрила законопроект об отсрочке Brexit

Источник материала: Tut.by

Палата лордов британского парламента в понедельник одобрила законопроект об отсрочке выхода Соединенного Королевства из Европейского союза. Об этом свидетельствует трансляция заседания верхней палаты парламента, которую ведет парламентский телеканал.

Разработчиком билля является депутат палаты общин от лейбористской партии Иветт Купер. Ранее нижняя палата парламента одобрила внесенный ею документ с перевесом всего в один голос — 313 против 312. Теперь после позитивного вердикта палаты лордов законопроект вернется в нижнюю палату и, как ожидается, может быть одобрен уже в понедельник. После этого для обретения статуса закона ему останется лишь получить так называемую королевскую санкцию, однако это будет чистой формальностью.

Как прописано в самом законопроекте, на следующий день после того, как он станет законом, премьер-министр Тереза Мэй должна будет назвать новый крайний срок осуществления Brexit. Затем ей придется получить на это одобрение парламента, после чего подать соответствующий запрос ЕС, который, в свою очередь, может принять или отвергнуть поступившее предложение.

Однако необычность ситуации состоит в том, что Мэй уже пошла по этой дороге, не дожидаясь появления упомянутого закона: в минувшую пятницу она написала письмо председателю Европейского совета Дональду Туску, в котором попросила его отложить выход Соединенного Королевства из ЕС с нынешней запланированной даты «развода», 12 апреля, до 30 июня. Однако Брюссель, по существующей информации, согласен лишь на вариант долгого продления, до конца марта следующего года.

Правительство уже согласилось на дебаты во вторник в случае, если закон будет принят. Впрочем, с учетом упомянутых моментов, пока не совсем ясно, какова будет процедура — будут ли депутаты голосовать за уже запрошенные параметры отсрочки, то есть примут ли их постфактум, заставят Мэй отозвать направленное в Брюссель письмо или вообще откажутся от голосования.