Зеленский попросил МВД Украины обеспечить его госохраной

Источник материала: Tut.by

Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского обратился в МВД страны с просьбой о государственной охране. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на советника министра внутренних дел Украины Ивана Варченко.

«До первого тура, в период агитации, мы осуществляли охрану девятерых кандидатов в президенты. В настоящее время о такой охране обратился штаб кандидата в президенты Зеленского, который будет в списке бюллетеней при повторном голосовании», — рассказал советник. Он подчеркнул, что МВД взаимодействует со всеми кандидатами в президенты.

Как сообщали «Украински новини», перед первым туром выборов, который состоялся 31 марта, девять кандидатов в президенты обратились в МВД с просьбой обеспечить им охрану. 1 апреля, на следующий день после выборов, с семи из них охрана была снята. На попечении Национальной полиции после первого тура еще на некоторое время оставались Зеленский и Тимошенко, рассказывал министр внутренних дел страны. «Да (сняли охрану со всех), кроме Тимошенко и Зеленского. До конца подсчета. Видимо, останется только у Зеленского», — сообщал Арсен Аваков.

6 апреля в Сети появился видеоролик, на котором неизвестный мужчина, обращаясь к Зеленскому, демонстрировал предмет, похожий на ручной противотанковый гранатомет РПГ-18 «Муха». Мужчина предлагал Зеленскому ответить на вопрос «что это за предмет» и давал ему 24 часа. Уже на следующий день, 7 апреля, правоохранительные органы установили личность мужчины и провели обыск у него в квартире в Киеве. Как сообщал телеканал «112 Украина», мужчина оказался бывшим участником добровольческого формирования, воевавшего в Донбассе на стороне ВСУ. Предмет, который он демонстрировал на видео, оказался отстрелянным тубусом от гранатомета.

При обыске у мужчины обнаружили символику националистических организаций и портрет Адольфа Гитлера.

Накануне Зеленский представил свой сценарий прекращения войны на Донбассе. Его план включает в себя немедленное перемирие и начало переговоров с российским руководством.