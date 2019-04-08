Трамп уволил главу Секретной службы США

Источник материала: Tut.by

Директор Секретной службы США Рэндольф Аллес вскоре покинет свой пост, в мае в должность вступит новый руководитель. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении пресс-службы Белого дома.



Рэндольф Аллес. Фото: Flickr / U.S. Customs and Border

В документе отмечается, что Аллес вскоре уйдет в отставку. Руководить службой с начала мая станет Джеймс Мюррей, который является ее сотрудником. В заявлении отмечается, что Аллес «отлично выполнял свои обязанности», президент США Дональд Трамп выразил ему признательность.

Ранее в понедельник о планах Трампа отправить Аллеса в отставку сообщил телеканал CNN . По словам его источников, президент США дал соответствующее поручение руководителю аппарата Белого дома Мику Малвэни. Аллес был оповещен о предстоящей отставке около двух недель назад.

Секретная служба США отвечает за охрану первых лиц государства, в том числе президента США. Служба входит в структуру Министерства внутренней безопасности (МВБ) США. Руководитель этого ведомства Кирстьен Нильсен ранее сообщила, что покинет свой пост 10 апреля, Трамп уже принял ее отставку . Временно исполняющим обязанности главы МВБ назначен начальник Службы иммиграционного и таможенного контроля США Кевин Макэлинэн.