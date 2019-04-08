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Трамп уволил главу Секретной службы США
09.04.2019 06:50 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Директор Секретной службы США Рэндольф Аллес вскоре покинет свой пост, в мае в должность вступит новый руководитель. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении пресс-службы Белого дома.
В документе отмечается, что Аллес вскоре уйдет в отставку. Руководить службой с начала мая станет Джеймс Мюррей, который является ее сотрудником. В заявлении отмечается, что Аллес «отлично выполнял свои обязанности», президент США Дональд Трамп выразил ему признательность.
Ранее в понедельник о планах Трампа отправить Аллеса в отставку сообщил телеканал
Секретная служба США отвечает за охрану первых лиц государства, в том числе президента США. Служба входит в структуру Министерства внутренней безопасности (МВБ) США. Руководитель этого ведомства Кирстьен Нильсен ранее сообщила, что покинет свой пост 10 апреля, Трамп уже
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Секретная служба США отвечает за охрану первых лиц государства, в том числе президента США.
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