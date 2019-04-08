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Трамп уволил главу Секретной службы США

09.04.2019 06:50 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Директор Секретной службы США Рэндольф Аллес вскоре покинет свой пост, в мае в должность вступит новый руководитель. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении пресс-службы Белого дома.


Рэндольф Аллес. Фото: Flickr / U.S. Customs and Border

В документе отмечается, что Аллес вскоре уйдет в отставку. Руководить службой с начала мая станет Джеймс Мюррей, который является ее сотрудником. В заявлении отмечается, что Аллес «отлично выполнял свои обязанности», президент США Дональд Трамп выразил ему признательность.

Ранее в понедельник о планах Трампа отправить Аллеса в отставку сообщил телеканал CNN. По словам его источников, президент США дал соответствующее поручение руководителю аппарата Белого дома Мику Малвэни. Аллес был оповещен о предстоящей отставке около двух недель назад.

Секретная служба США отвечает за охрану первых лиц государства, в том числе президента США. Служба входит в структуру Министерства внутренней безопасности (МВБ) США. Руководитель этого ведомства Кирстьен Нильсен ранее сообщила, что покинет свой пост 10 апреля, Трамп уже принял ее отставку. Временно исполняющим обязанности главы МВБ назначен начальник Службы иммиграционного и таможенного контроля США Кевин Макэлинэн.

 
 
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Секретная служба США отвечает за охрану первых лиц государства, в том числе президента США.
 
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