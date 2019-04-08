Порошенко предупредил Зеленского о риске остаться без поддержки США и ЕС

Источник материала: Tut.by

По словам Порошенко, Зеленский планирует провести переговоры с главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР и при этом не полагается на «партнеров Украины». «Если ты идешь и остаешься без союзников, рушится все», — предупредил президент Украины.



Фото: пресс-служба президента Украины

Владимир Зеленский может поставить под угрозу отношения Киева и остального мира. Об этом заявил действующий глава государства Петр Порошенко, выступая на телеканале ICTV .

«Первые сообщения, начинающиеся с того, что «Я [Владимир Зеленский] буду вести переговоры с лидерами — он не сказал так называемых — ЛНР и ДНР, что это означает? Это означает, что Россия уже не агрессор, санкции против России не нужно вводить. А фактом переговоров с этими наемниками миру посылается сообщение — это гражданская война в середине Украины», — сказал Порошенко.

Глава государства также упрекнул Зеленского в том, что он не упомянул о международных партнерах Украины. «А где наши партнеры по «нормандскому формату», где Европейский союз, США? Если ты идешь и остаешься без союзников, рушится все, что было сделано. Можно сказать: минские договоренности нас не устраивают. А все санкции, они основываются на них, и если Украина сама выходит из них, то не будет ни санкций, ни инструментов давления [на Россию]», — заявил Порошенко.

Ранее Зеленский выразил готовность провести переговоры с президентом Владимиром Путиным по прекращению конфликта на Донбассе. Шоумен подчеркнул, что встреча должна состояться в присутствии «западных представителей». При этом он отметил, что «целостность Украины должна быть константной» в будущих переговорах с Путиным.