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Президент Польши призвал учителей прекратить забастовку на время экзаменов. Они начинаются в среду
09.04.2019 21:22 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Польши Анджей Дуда призвал учителей приостановить забастовку и выйти на рабочие места на время проведения экзаменов. При этом, как отметил Дуда, он солидарен с учителями в их стремлении получать достойную зарплату,
Анджей Дуда сказал, что понимает учителей, которые борются за более высокие зарплаты, однако он попросил их снизить требования.
«Эти люди должны получать достойную зарплату. У них есть право ожидать этого. В этом вопросе я солидарен с ними, но я прошу их выдвигать такие требования, которые можно было бы реализовать. Чрезвычайно важно достичь согласия. Я благодарю тех учителей, которые способствуют его достижению», — заявил президент.
Глава государства призвал к тому, чтобы учителя приостановили акцию протеста на время предстоящих экзаменов. «В среду, 10 апреля, начинаются экзамены в гимназиях. Дети переживают, родители также очень взволнованы. Я призываю учителей к пониманию, потому что это очень важно. Я прошу всех учителей и моих соотечественников о том, чтобы молодежь могла спокойно сдать экзамены. Потом мы продолжим дискуссию», — обратился к протестующим учителям президент Дуда.
По данным Министерства национального образования Польши,
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По данным Министерства национального образования Польши, к забастовке присоединилась каждая вторая школа.
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