Президент Польши призвал учителей прекратить забастовку на время экзаменов. Они начинаются в среду

Источник материала: Tut.by

Президент Польши Анджей Дуда призвал учителей приостановить забастовку и выйти на рабочие места на время проведения экзаменов. При этом, как отметил Дуда, он солидарен с учителями в их стремлении получать достойную зарплату, сообщает «Радио Польша».



Фото: Reuters

Анджей Дуда сказал, что понимает учителей, которые борются за более высокие зарплаты, однако он попросил их снизить требования.

«Эти люди должны получать достойную зарплату. У них есть право ожидать этого. В этом вопросе я солидарен с ними, но я прошу их выдвигать такие требования, которые можно было бы реализовать. Чрезвычайно важно достичь согласия. Я благодарю тех учителей, которые способствуют его достижению», — заявил президент.

Глава государства призвал к тому, чтобы учителя приостановили акцию протеста на время предстоящих экзаменов. «В среду, 10 апреля, начинаются экзамены в гимназиях. Дети переживают, родители также очень взволнованы. Я призываю учителей к пониманию, потому что это очень важно. Я прошу всех учителей и моих соотечественников о том, чтобы молодежь могла спокойно сдать экзамены. Потом мы продолжим дискуссию», — обратился к протестующим учителям президент Дуда.

По данным Министерства национального образования Польши, к забастовке присоединилась каждая вторая школа.