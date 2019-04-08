ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президент Польши призвал учителей прекратить забастовку на время экзаменов. Они начинаются в среду

09.04.2019 21:22 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Президент Польши Анджей Дуда призвал учителей приостановить забастовку и выйти на рабочие места на время проведения экзаменов. При этом, как отметил Дуда, он солидарен с учителями в их стремлении получать достойную зарплату, сообщает «Радио Польша».


Фото: Reuters

Анджей Дуда сказал, что понимает учителей, которые борются за более высокие зарплаты, однако он попросил их снизить требования.

«Эти люди должны получать достойную зарплату. У них есть право ожидать этого. В этом вопросе я солидарен с ними, но я прошу их выдвигать такие требования, которые можно было бы реализовать. Чрезвычайно важно достичь согласия. Я благодарю тех учителей, которые способствуют его достижению», — заявил президент.

Глава государства призвал к тому, чтобы учителя приостановили акцию протеста на время предстоящих экзаменов. «В среду, 10 апреля, начинаются экзамены в гимназиях. Дети переживают, родители также очень взволнованы. Я призываю учителей к пониманию, потому что это очень важно. Я прошу всех учителей и моих соотечественников о том, чтобы молодежь могла спокойно сдать экзамены. Потом мы продолжим дискуссию», — обратился к протестующим учителям президент Дуда.

По данным Министерства национального образования Польши, к забастовке присоединилась каждая вторая школа.

 
 
Ссылка на источник 67
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным Министерства национального образования Польши, к забастовке присоединилась каждая вторая школа.
 
Новости дня
Новости в мире
 
Нефть, беженцы, ЧВК Вагнера: что нужно знать о кризисе в Ливии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика