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Нетаньяху и его конкурент синхронно объявили о победе на выборах

09.04.2019 23:44 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его главный конкурент на парламентских выборах Бени Ганц заявили о своих победах. При этом экзитпол местного 12-го канала показал, что партия Нетаньяху «Ликуд» получает 33 места в израильском парламенте (кнессете), а возглавляемая Ганцем партия «Кахоль-Лаван» получает 37 мест. Об этом пишет The Jerusalem Post.


«Правый блок во главе с „Ликуд“ явно победил. Я благодарю граждан Израиля за доверие. Я начну формировать правое правительство с нашими партнерами уже сегодня вечером», — заявил действующий глава правительства.

В свою очередь Ганц, ссылаясь на три разных экзитпола, заявил о своей победе. Он отметил, что его партия, по данным экзитпола 11-го канала, получила 37 мест в парламенте против 36 у партии Нетаньяху, а по данным опросов на выходе из избирательных участков 13-го канала, обе партии получили по 36 мест в кнессете. Также он указал на экзитпол 12-го канала, результаты которого также показали его победу.

После подведения итогов выборов две партии, которые наберут наибольшее количество голосов, будут вести переговоры с другими партиями, чтобы убедить их поддержать своего кандидата на пост премьер-министра. После этого президент страны выберет из лидеров партий одного и поручит ему сформировать коалицию. На это ему будет дано максимум 42 дня, после чего на голосование будет вынесен состав предложенного правительства. Он должен быть одобрен как минимум 61 голосом. Если победившему кандидату не удастся сформировать коалицию, то это право получит его конкурент. В итоге главой правительства будет объявлен тот, кто сможет сформировать коалицию.​

В случае итоговой победы правой коалиции 69-летний Нетаньяху станет премьер-министром Израиля в пятый раз. Тогда он побьет рекорд страны по длительности нахождения на посту главы правительства.

 
 
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В случае итоговой победы правой коалиции 69-летний Нетаньяху станет премьер-министром Израиля в пятый раз. Тогда он побьет рекорд страны по длительности нахождения...
 
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