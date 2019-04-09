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Порошенко еще раз сдал анализы, на этот раз VADA. Зеленский не пришел

10.04.2019 19:52 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Украины Петр Порошенко 10 апреля повторно сдал анализы на алкоголь и наркотики. На этот раз представителям антидопинговой организации VADA. На стадионе «Олимпийский» ждали и второго кандидата в президенты, но Владимир Зеленский не пришел.


Фото: Reuters

Как передает УНИАН, Порошенко прибыл на «Олимпийский» около 16.30. Анализы принимали специалисты VADA.

«Кандидаты в президенты должны подписать документ, где они показывают, что они добровольно принимают участие в этом тестировании. Мы берем забор урины и кандидаты сами должны выбрать посуду. Они должны тщательно проверить, что она надежно запакована и если у вас есть сомнения, они могут выбрать другой комплект.

Далее они принимают контейнеры и идут в специальную комнату, моют руки без мыла и открывают упаковку. Кандидат наполняет сосуд до половины и закрывает его, а наш представитель наблюдает за процессом.

Далее кандидаты должны открыть еще одну упаковку, где находятся еще два сосуда А и В, которые необходимы для забора. С контейнера материал переливается в эти два сосуда после чего они надежно закрываются. Затем их упаковывают в пластиковый пакет», — описали процедуру специалисты VADA украинскому телеканалу «Прямий».

Сдать анализы специалистам антидопинговой лаборатории кандидатов призвал спортсмен Владимир Кличко.

«Я призываю добровольно кандидатов в президенты Украины сегодня прийти в „Олимпийский“ между 15.00 и 18.00 и повторно сдать анализы в компетентные организации и лаборатории», — сказал Кличко.

В обозначенное время артист и шоумен Владимир Зеленский на стадионе не появился. Впрочем, в штабе кандидата заранее объявили, что повторно сдавать анализы Зеленский не будет.

«Был вопрос в сдаче анализов — анализы сдали. Кто уже как сдал: кто сдавал в непонятном медпункте, а кто-то — в лаборатории», — заявили в штабе Зеленского.

«Анализы и тесты должны сдавать не в лабораториях, которые принадлежат другу или стороннику, тем более, что владелец является гражданином РФ и баллотировался в Госдуму России. Это вызывает большое сомнение в объективности полученных данных», — прокомментировал решение соперника Порошенко.

В целом, как отмечаю в штабе действующего президента, им самим не понраву тот ажиотаж, который поднялся вокруг этой темы.

«Мы сожалеем, что эта тема очень много занимает места в избирательной кампании. Нам как-то немножко неловко перед внешним миром. Но мы приняли этот челлендж от команды Зеленского, поэтому не надо соскакивать, надо просто прийти и пописать», — сказал спикер избирательного штаба Петра Порошенко Олег Медведев.

Кровь на наркотики Зеленский и Порошенко сдавали 5 апреля. Актер и шоумен сделал это в частной лаборатории «Евролаб», которую возглавляет его друг. Действующий президент — в медпункт стадиона «Олимпийский».

В тот же день были опубликованы результаты анализов. На бланке Зеленского пользователи датой забора анализов было указано 2 апреля, позже появилось новое фото с актуальной датой. Позже в лаборатории уточнили, что это ошибка сотрудника, который очень волновался. Там отметили, что это никак не повлияло на результаты исследований и извинились перед Зеленским.

Позже экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко отметил, что достоверность результатов анализов кандидатов вызывает сомнение, так как определить наличие запрещенных препаратов в крови или моче через несколько часов после сдачи невозможно. Он призвал кандидатов воспользоваться услугами специалистов и предложил покрыть все расходы, связанные «с профессиональной, а не кустарной» сдачей анализов.

VADA (Voluntary Anti-Doping Association) — это неприбыльная организация, которая была создана в 2011 году для продвижения эффективных антидопинговых практик и программ в боксе и смешанных единоборствах. В ассоциации утверждают, что у них есть одобрение от WADA для проведения исследований и группа специалистов по сбору образцов, признанная международной структурой.

 
 
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«Мы сожалеем, что эта тема очень много занимает места в избирательной кампании. Нам как-то немножко неловко перед внешним миром. Но мы приняли этот челлендж от...
 
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