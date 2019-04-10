Соперники Нетаньяху признали поражение на выборах. Он станет премьером в рекордный пятый раз

Источник материала: Tut.by

Лидеры левоцентристского блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганц и Яир Лапид признали свое поражение на прошедших 9 апреля парламентских выборах в Израиле.

Лапид заявил, что, находясь в оппозиции, «Кахоль-Лаван» намерен «отравить жизнь» правой коалиции Биньямина Нетаньяху и превратить парламент «в поле битвы».

По предварительным подсчетам, «Кахоль-Лаван» и «Ликуд» Нетаньяху получают одинаковое количество кресел в парламенте — по 35. Пять других правых партий в сумме получают еще 30 мест: таким образом, у Нетаньяху и его сторонников будет 65 кресел в 120-местном парламенте.

Нетаньяху станет премьер-министром Израиля в пятый раз. Это будет рекордом пребывания на посту в истории страны.

В феврале Генпрокуратура Израиля объявила о намерении предъявить Нетаньяху обвинения по трем уголовным делам, связанным с коррупцией.