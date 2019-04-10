ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ким Чен Ын призвал наносить удары за санкции против КНДР

11.04.2019 07:00 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын призвал наносить удары по тем, кто уверен в возможности поставить страну на колени с помощью санкций, передает Yonhap со ссылкой на северокорейское агентство ЦТАК.

«Мы должны последовательно поднимать знамя развивающейся социалистической экономики и наносить удар по тем, кто ошибочно полагает, что они могут поставить нас на колени санкциями», — сказал Ким Чен Ын на пленарном заседании правящей партии в среду.

По его словам, судьбу революции в КНДР определят уверенность в себе и независимая экономика. Как отмечает Yonhap, с таким заявлением Ким Чен Ын выступил накануне встречи президента США Дональда Трампа и его южнокорейского коллеги Мун Чжэ Ина в Вашингтоне — 11 апреля стороны должны обсудить подход к решению ядерного вопроса КНДР.

Госсекретарь США Майк Помпео, выступая на слушаниях в сенате, заявил, что администрация Трампа хотела бы иметь возможность частично снизить санкции против Пхеньяна, оставив при этом большую часть ограничений в силе до тех пор, пока режим Ким Чен Ына не перестанет быть ядерной угрозой, пишет Newsweeek.

В последний раз Трамп и Ким Чен Ын встречались на саммите во Вьетнаме в конце феврале, тогда их переговоры завершились досрочно и без подписания каких-либо соглашений. По словам Помпео КНДР попросила снять с нее все санкции в обмен на «обширные меры» по своему крупнейшему ядерному объекту — научно-исследовательскому центру в Йонбёне, но ясности в том, что может предложить Пхеньян не было.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лидер КНДР заявил, что стране нужно развивать экономику и наносить удары по тем, кто считает, что может поставить Пхеньян на колени при помощи санкций.
 
Новости дня
Новости в мире
 
«Брексит» отложен до 31 октября: ЕС дал Британии длинную отсрочку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.04.2019
Mir24.TV Belarus
Слуцк Город

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика