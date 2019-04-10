Ким Чен Ын призвал наносить удары за санкции против КНДР

Источник материала: Tut.by

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын призвал наносить удары по тем, кто уверен в возможности поставить страну на колени с помощью санкций, передает Yonhap со ссылкой на северокорейское агентство ЦТАК.

«Мы должны последовательно поднимать знамя развивающейся социалистической экономики и наносить удар по тем, кто ошибочно полагает, что они могут поставить нас на колени санкциями», — сказал Ким Чен Ын на пленарном заседании правящей партии в среду.

По его словам, судьбу революции в КНДР определят уверенность в себе и независимая экономика. Как отмечает Yonhap, с таким заявлением Ким Чен Ын выступил накануне встречи президента США Дональда Трампа и его южнокорейского коллеги Мун Чжэ Ина в Вашингтоне — 11 апреля стороны должны обсудить подход к решению ядерного вопроса КНДР.

Госсекретарь США Майк Помпео, выступая на слушаниях в сенате, заявил, что администрация Трампа хотела бы иметь возможность частично снизить санкции против Пхеньяна, оставив при этом большую часть ограничений в силе до тех пор, пока режим Ким Чен Ына не перестанет быть ядерной угрозой, пишет Newsweeek.

В последний раз Трамп и Ким Чен Ын встречались на саммите во Вьетнаме в конце феврале, тогда их переговоры завершились досрочно и без подписания каких-либо соглашений. По словам Помпео КНДР попросила снять с нее все санкции в обмен на «обширные меры» по своему крупнейшему ядерному объекту — научно-исследовательскому центру в Йонбёне, но ясности в том, что может предложить Пхеньян не было.