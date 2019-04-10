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СМИ сообщают о военном перевороте в Судане

11.04.2019 08:40 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Армия Судана объявила о важном заявлении, с которым она выступит в ближайшее время. Из Хартума поступает информация о военном перевороте. Под арест взяты действующие и бывшие высокопоставленные лица из числа окружения президента Омара аль-Башира. Об этом сообщает телеканал Al-Hadath.


Акция протеста против президента Судана Омара Аль-Башира, 10 апреля 2019 года. Фото: Reuters

Как отмечается, некоторое время назад группа офицеров вошла в здание государственной телерадиовещательной компании в Омдурмане, городе-спутнике Хартума. В районе значительно усилены меры безопасности.

По данным Al-Hadath, в эти минуты в Хартуме без участия президента Омара аль-Башира проходит экстренное заседание главного командования армии Судана.

Сообщается, в частности, о задержании руководителя президентской гвардии, а также экс-министра обороны Абдель Рахима Мухаммеда Хусейна.

Поступает информация о значительном усилении мер безопасности на улицах столицы и размещении там дополнительных подразделений армии. Идет передислокация бронетехники к президентскому дворцу.

Суданские радиостанции и телеканалы прекратили свое обычное вещание и транслируют военные марши.

По информации новостного портала Baj News, Военный совет Судана готовится взять власть в стране сроком на год.

В ближайшее время ожидается официальное заявление армии страны по государственному телевидению и радио. Полиция исчезла с улиц. Закрыт международный аэропорт Хартума.

 
 
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По данным телеканала Al-Hadath, арестованы высокопоставленные лица из окружения президента страны Омара аль-Башира.
 
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