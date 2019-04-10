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«Транснефть» готова помочь Беларуси устранить дефекты на нефтепроводе «Дружба» без остановки прокачки

11.04.2019 21:07 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Выявленные дефекты на нефтепроводах в Беларуси не требует остановки прокачки, «Транснефть» готова предоставить свои возможности для их устранения. Об этом сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин.

«В течение последних нескольких лет „Транснефть-Диаскан“ была проведена диагностика двух веток нефтепровода „Дружба“. В целом по результатам диагностики состояние нефтепроводов признано удовлетворительным. Выявленные дефекты не требуют аварийной остановки для их ликвидации. В случае необходимости „Транснефть“ готова предоставить свои возможности для помощи в ликвидации выявленных дефектов нашим белорусским коллегам», — сказал он.

Александр Лукашенко 11 апреля на совещании с правительством заявил, что белорусская сторона при необходимости будет закрывать нефтепроводы на ремонт, несмотря на транзит российской нефти. Позднее главный инженер ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго сообщил журналистам, что планируется капитальный ремонт пяти участков нефтепровода «Дружба», уже идут проектные работы.

Он отметил, что к ремонту нефтепровода специалисты приступят «по мере готовности системы и возможности, допустимости остановок», все работы выполняются с учетом планов транспортировки нефти. При этом он указал, что трубопровод может быть остановлен только в случае «плановых ремонтов, либо аварийной ситуации».

 
 
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Как утверждают в российской компании, выявленные дефекты на нефтепроводах в Беларуси не требуют остановки прокачки нефти.
 
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