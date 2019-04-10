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«Транснефть» готова помочь Беларуси устранить дефекты на нефтепроводе «Дружба» без остановки прокачки
11.04.2019 21:07 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Выявленные дефекты на нефтепроводах в Беларуси не требует остановки прокачки, «Транснефть» готова предоставить свои возможности для их устранения. Об этом сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин.
«В течение последних нескольких лет „Транснефть-Диаскан“ была проведена диагностика двух веток нефтепровода „Дружба“. В целом по результатам диагностики состояние нефтепроводов признано удовлетворительным. Выявленные дефекты не требуют аварийной остановки для их ликвидации. В случае необходимости „Транснефть“ готова предоставить свои возможности для помощи в ликвидации выявленных дефектов нашим белорусским коллегам», — сказал он.
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Он отметил, что к ремонту нефтепровода специалисты приступят «по мере готовности системы и возможности, допустимости остановок», все работы выполняются с учетом планов транспортировки нефти. При этом он указал, что трубопровод может быть остановлен только в случае «плановых ремонтов, либо аварийной ситуации».
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«Транснефть» готова помочь Беларуси устранить дефекты на нефтепроводе «Дружба» без остановки прокачки
Как утверждают в российской компании, выявленные дефекты на нефтепроводах в Беларуси не требуют остановки прокачки нефти.
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