«Транснефть» готова помочь Беларуси устранить дефекты на нефтепроводе «Дружба» без остановки прокачки

Источник материала: Tut.by

Выявленные дефекты на нефтепроводах в Беларуси не требует остановки прокачки, «Транснефть» готова предоставить свои возможности для их устранения. Об этом сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин.

«В течение последних нескольких лет „Транснефть-Диаскан“ была проведена диагностика двух веток нефтепровода „Дружба“. В целом по результатам диагностики состояние нефтепроводов признано удовлетворительным. Выявленные дефекты не требуют аварийной остановки для их ликвидации. В случае необходимости „Транснефть“ готова предоставить свои возможности для помощи в ликвидации выявленных дефектов нашим белорусским коллегам», — сказал он.

Александр Лукашенко 11 апреля на совещании с правительством заявил , что белорусская сторона при необходимости будет закрывать нефтепроводы на ремонт, несмотря на транзит российской нефти. Позднее главный инженер ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго сообщил журналистам , что планируется капитальный ремонт пяти участков нефтепровода «Дружба», уже идут проектные работы.

Он отметил, что к ремонту нефтепровода специалисты приступят «по мере готовности системы и возможности, допустимости остановок», все работы выполняются с учетом планов транспортировки нефти. При этом он указал, что трубопровод может быть остановлен только в случае «плановых ремонтов, либо аварийной ситуации».