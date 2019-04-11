В Судане свергли президента аль-Башира. Почему это важно для Беларуси

Источник материала: Tut.by

11 апреля 2019 года в Судане произошел переворот. Власть в стране (по меньшей мере на ближайшие два года) взяли в свои руки военные, а бессменный лидер Судана Омар аль-Башир, правивший государством последние 29 лет, арестован. Рассказываем, что произошло в Судане и почему эта страна в Северной Африке так важна для Беларуси.

Судан — это вообще где?

Судан — одно из государств в Северной Африке, его территория составляет 1,89 миллиона квадратных километров. Судан граничит с Египтом, Эритреей, Эфиопией, Южным Суданом, ЦАР, Чадом и Ливией. На северо-востоке омывается водами Красного моря, но курортом, в отличие от соседнего Египта, Судан не стал.





Население Судана составляет более 40,5 млн человек. Из них 96,7% составляют мусульмане-сунниты (ислам суннитского направления является государственной религией Судана), 3% — христиане и 0,3% — последователи этнических африканских верований.

Страна подразделяется на 18 провинций (их также иногда называют вилаятами или штатами), столица Судана — город Хартум.

До недавних пор Судан был государством с республиканской формой правления федеративного типа. Возглавлял его президент Омар аль-Башир, а законодательная власть принадлежала двухпалатному парламенту. Теперь президент под арестом, а парламент распущен.

Так что там произошло?

Военный переворот — уже четвертый по счету в истории Судана, и наверняка не последний.

Утром 11 апреля военные Судана объявили об отстранении от власти президента Омара аль-Башира, приостановлении Конституции, а также о роспуске действующих органов власти, включая парламент.

75-летний президент Судана Омар аль-Башир был взят под стражу — по некоторым данным, он находится под домашним арестом. Кроме него, арестованы еще несколько десятков человек, в том числе экс-министр обороны Абдель Рахим Мухаммед Хусейн, председатель партии «Национальный конгресс» Ахмед Харун и бывший вице-президент Судана Али Осман Таха​. По предварительным данным, были задержаны более 100 высокопоставленных лиц. Одновременно с арестами чиновников новые власти объявили об освобождении всех политических заключенных.



Фото: Reuters

Министр обороны Судана, генерал-лейтенант Авад бен Ауф заявил о том, что военные берут власть в стране на ближайшие два года — в Судане сформирован военный совет. По окончании переходного периода будут проведены выборы.

Кроме того, в стране ввели чрезвычайное положение на три месяца. В Судане также на сутки закрыли воздушное пространство страны. Для въезда в страну закрыты и границы — на неопределенное время.

Авад бен Ауф также отметил, что власти страны не услышали людей, когда те в конце прошлого года начали проводить акции протеста.

А что за акции протеста?

В декабре 2018 года в Судане начались массовые акции протеста. Поводом для этого послужило повышение цен на хлеб с одного суданского фунта за буханку до трех (примерно от 0,02 до 0,06 доллара США). Кроме того, в Судане из-за роста инфляции (более 40% с начала этого года) значительно выросли цены на топливо, а в стране возник дефицит основных продуктов питания.



Акция протеста в Хартуме, столице Судана, 8 апреля 2019 года. Фото: Reuters

За несколько дней протесты охватили около 30 городов, включая столицу Хартум. С конца 2018 года и по настоящее время во время массовых протестов погибли более 40 человек.

23 февраля президент страны Омар аль-Башир распустил центральное правительство, отправил в отставку глав всех провинций и объявил в стране чрезвычайное положение для принятия мер по выходу из кризиса. Это не помогло: в стране, которая является одной из беднейших стран мира, помимо акций протеста, также начались массовые забастовки.

А разве Судан бедная страна?

Так было не всегда. У Судана тоже были свой «золотой период» в конце «нулевых» — когда не было войн, зато была нефть. Но в 2008—2009 году начался кризис, цены на нефть упали, а в 2011 году от Судана откололся Южный Судан, на территории которого было 70% нефтяных месторождений.

С тех пор экономическое положение в Судане стало неуклонно ухудшаться. По данным Всемирного банка на 2017 год, объем ВВП в текущих ценах составил 117,49 миллиарда долларов, а по уровню экономического развития Судан относится к группе беднейших стран мира.

Основные экономические показатели Судана* Рост экономики 3,7% ВВП на душу населения по паритету покупательной способности 4,6 тысячи долларов США ВВП на душу населения 1,9 тысячи долларов США экспорт 3,8 миллиарда долларов США импорт 8,7 миллиарда долларов США безработица 19,6% госдолг 52,4 миллиарда долларов США золотовалютные резервы 1,1 миллиарда долларов США * - по данным Всемирного банка и Международного валютного фонда на 2017 год

Главный приток поступлений в бюджет страны, около 70% — нефтедобыча, сельхозпроизводство и добыча золота (Судан занимает третье место в мире по добыче золота после ЮАР и Ганы. — Прим. TUT.BY). В сельском хозяйстве занято около 80% населения. Другие сектора экономики развиты слабо.



В Судане развито животноводство — крупный рогатый скот, козы, овцы, верблюды. Скотоводством в основном занимаются племена, ведущие кочевой или полукочевой образ жизни. Фото: Flickr / UNAMID

Основными зарубежными партнерами Судана являются Китай, Индия, Малайзия, страны Персидского залива (Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты), Эфиопия, Египет. Судан экспортирует золото, медь, сырую нефть и продукты ее переработки, кожу, живой скот, кунжут, хлопок, сахар, гуммиарабик (80% мирового производства), арахис, суданскую розу (гибискус), семена (подсолнечник), фрукты, овощи.

При этом экономика страны является импортоориентированной и в значительной степени зависящей от импортных поставок продуктов питания и промышленных товаров, машин и оборудования, медикаментов, текстиля, зерна, химической продукции, каучука, удобрений.

Во многом на экономическое положение страны повлияли и санкции в отношении компаний, принадлежащих или контролируемых правительством Судана, введенные правительством США, — в связи с поддержкой Суданом международного терроризма и продолжающихся усилий по дестабилизации правительств соседних государств, а также из-за насилия в Дарфуре и из-за распространенности нарушений прав человека. Уже при Трампе санкции были сняты, но фактически они продолжают действовать.

Влияют на экономическое положение страны и неурегулированные территориальные споры с соседним государствами — с Египтом за Хабибский треугольник, за богатый медью район Кафия-Кинги и за нефтяной район Абьей — с Южным Суданом. На обстановку в Судане также оказывает влияние конфликт в Дарфуре, где из-за межэтнического противостояния между арабскими племенами (которых поддерживает правительство Судана) и неарабским чернокожим населением последние годы то и дело вспыхивает война, в результате которой погибли более 300 тысяч человек. И да, стоит отметить, что этот регион очень богат нефтью.



Миротворцы ООН в Дарфуре находятся с 2007 года. Периодически на них нападают. На этом снимке, сделанном в 2012 году — попавшая в засаду машина миротворческой миссии ООН в Дарфуре. Четверо миротворцев были убиты, 8 — ранены. Фото: Reuters

Попытки президента Судана Омара аль-Башира провести экономические реформы в стране — ужесточение монетарной политики, контроль объема денежной массы, укрепление банковской системы, стабилизация курса национальной валюты, уменьшение инфляции, сокращение импорта и вливание в международную финансовую систему — не увенчались успехом: слишком поздно он решил это сделать.

А кто такой Омар аль-Башир?

Последние 29 лет он правил Суданом. В 1989 году, после проведенного им военного переворота, он возглавил Совет командования революции национального спасения, а в 1993 году стал президентом страны. С тех пор он неизменно побеждал на президентских выборах — в 1996 году он набрал 75,68% голосов, в 2010 году — 68,24%, в 2015 году, согласно официальным данным, одержал победу с 94,05% голосов избирателей.

После того как Омар аль-Башир пришел к власти, в стране ввели чрезвычайное положение, отменили Конституцию, распустили парламент, правительство и правительственные учреждения, создали военные трибуналы — спустя 30 лет ситуация практически повторилась.

Но, кроме этого, аль-Башир запретил политические партии, профсоюзы, газеты и выдворил из страны иностранных сотрудников гуманитарных организаций. А самое главное — установил законы шариата, после чего Судан был провозглашен исламским государством (кстати, у Омара аль-Башира две жены).



Омар аль-Башир. Фото: Reuters

В 1993 году Судан внесли в список стран — спонсоров терроризма. Запад упрекал аль-Башира в том, что его страна стала базой для боевиков «Аль-Каиды». Обвинения не беспочвенны — в 1991 году в Судане обосновался лидер «Аль-Каиды» Осама бин Ладен, и покинул он страну только спустя пять лет. Кроме того, после начала военной операции США в Афганистане именно в Судан был вывезен золотой запас «Аль-Каиды». Также правительство аль-Башира поддерживает отношения с движением «Хамас».

Также при Омаре аль-Башире с новой силой вспыхнула гражданская война, продолжавшаяся с 1983 года, между христианским югом и исламским севером Судана. За годы этой войны погибли 20 млн человек, а окончательно ей был положен конец в 2011 году, когда Южный Судан объявил о своей независимости.

А в феврале 2003 года в регионе Дарфур на западе Судана начался конфликт между повстанцами и правительственными силами, который вылился в этнические чистки. В 2007 году в регион был введен многотысячный контингент миротворцев ООН. Именно из-за конфликта в Дарфуре в 2009 году Международный уголовный суд выдал ордер на арест Омара аль-Башира.

Его обвинили в том, что он лично отдавал приказы о подавлении беспорядков в провинции Дарфур и о геноциде мирного населения народностей фур, масалит и загхава. Пять из семи пунктов обвинения касаются преступлений против человечности и два — военных преступлений.

Омар аль-Башир стал первым действующим президентом, в отношении которого Международным уголовным судом в Гааге был выдан ордер на арест. В ответ на это решение суда аль-Башир посоветовал судьям съесть документ. Но с тех пор он посещал только те страны, которые гарантировали, что не выдадут его МУС.

Например, Беларусь.

А какое дело Беларуси до Судана?

О, у Беларуси много интересов в Судане.

В 2017 году Судан посетил президент Беларуси Александр Лукашенко, а в декабре 2018 года Омар аль-Башир приехал в Беларусь.



Омар аль-Башир и Александр Лукашенко, декабрь 2018 года. Фото: пресс-служба президента

Тогда же было торжественно открыто посольство Судана в Беларуси, а Омар аль-Башир предоставил Беларуси уже второе месторождение для добычи золота. По информации TUT.BY , занималась проектом в Судане SOHRA Mining. Она связана с белорусским бизнесменом Александром Зайцевым (приграничные логистические центры «Бремино Групп», поставки белорусской техники в страны Персидского залива, футбольный клуб «Динамо-Брест»). Ее основная деятельность — проведение геологических и горнодобывающих работ, в т.ч. оказание сервисных услуг; торговля полудрагоценными и драгоценными минералами, драгоценными металлами.

Кроме того, в конце прошлого года несколько белорусских компаний заключили крупные контракты на поставку оборудования в Судан.

В частности, с Green Zone for Trading and Investment была достигнута договоренность о создании в Судане молочно-товарных ферм на 2,5 тыс. голов и кормовой фермы для фуража мощностью 100 тыс. тонн в год предполагаемой стоимостью по 20 млн долларов каждая. Кроме того, планировалось создать предприятие по производству кормосмесителей и косилок и заняться реализацией на рынках Судана и Беларуси кунжута, арахиса, каркаде, овощей, гороха. В планах значилась поставка белорусских удобрений в Судан, экспорт мясных продуктов в Юго-Восточную Азию и Китай и кожи вет-блю из Судана в Беларусь.

В рамках договора с Alategahat Almatadeda белорусская компания «Унибокс» собиралась построить молочный завод с мощностью по переработке 250 тонн молока в день за 20 млн долларов. Договор с Advanced Engineering Works предполагал возведение в Судане завода по производству железобетона для строительства зданий, жилья и хранилищ.

А в сентябре 2018 года белорусское предприятие «Сельэнергопром» подписало контракт с сельскохозяйственным банком Судана на поставку пяти зернохранилищ по 100 тыс. тонн каждое на сумму 27,45 млн евро, а весь комплекс работ планировалось завершить к 2021 году.

Что будет сейчас с этими проектами — остается только гадать. Северная Африка в приницпе непростой регион, так что управделами президента Виктору Шейману, который курирует отношения между Беларусью и Африкой, остается только сочувствовать.

А почему Северная Африка непростой регион?

За последнее время в нескольких странах этого региона серьезно обострилась обстановка.

В Алжире вспыхнули протесты из-за решения 82-летнего президента страны Абделя Азиза Бутефлики пойти на пятый срок. Он управлял страной 20 лет, но после этого заявления потерял поддержку населения и армии. С 2013 года Бутефлика редко появлялся на публике после перенесенного инсульта. 2 апреля он покинул пост после массовых протестов. После его отставки тысячи демонстрантов вновь вышли на улицы столицы Алжира, требуя радикальных реформ политической системы страны. 9 апреля глава верхней палаты парламента Алжира Абделькадер Бенсалех был назначен временным президентом страны, и ситуация немного стабилизировалась.

В начале апреля 2019 года, спустя 8 лет после свержения режима Каддафи в Ливии, внимание международного сообщества вновь оказалось приковано к стране, где царит двоевластие — на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент и временный Кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, а на западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем.

Кроме того, есть и третья сила — ливийская национальная армия. Именно командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар начал наступление на Триполи 4 апреля. Через четыре дня силы под его руководством нанесли удар по действующему аэропорту в Триполи, сегодня — по военной базе в столице Ливии. За неделю с начала боевых действий в боях погибли более 50 человек, столько же получили ранения. Среди жертв есть местные жители.

Но в других странах, граничащих с Суданом, пока все спокойно.