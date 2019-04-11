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В Судане свергли президента аль-Башира. Почему это важно для Беларуси
11.04.2019 23:51 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
11 апреля 2019 года в Судане произошел переворот. Власть в стране (по меньшей мере на ближайшие два года) взяли в свои руки военные, а бессменный лидер Судана Омар аль-Башир, правивший государством последние 29 лет, арестован. Рассказываем, что произошло в Судане и почему эта страна в Северной Африке так важна для Беларуси.
|Основные экономические показатели Судана*
|Рост экономики
|3,7%
|ВВП на душу населения по паритету покупательной способности
|4,6 тысячи долларов США
|ВВП на душу населения
|1,9 тысячи долларов США
|экспорт
|3,8 миллиарда долларов США
|импорт
|8,7 миллиарда долларов США
|безработица
|19,6%
|госдолг
|52,4 миллиарда долларов США
|золотовалютные резервы
|1,1 миллиарда долларов США
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* - по данным Всемирного банка и Международного валютного фонда на 2017 год
Главный приток поступлений в бюджет страны, около 70% — нефтедобыча, сельхозпроизводство и добыча золота (Судан занимает третье место в мире по добыче золота после ЮАР и Ганы. — Прим. TUT.BY). В сельском хозяйстве занято около 80% населения. Другие сектора экономики развиты слабо.
Основными зарубежными партнерами Судана являются Китай, Индия, Малайзия, страны Персидского залива (Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты), Эфиопия, Египет. Судан экспортирует золото, медь, сырую нефть и продукты ее переработки, кожу, живой скот, кунжут, хлопок, сахар, гуммиарабик (80% мирового производства), арахис, суданскую розу (гибискус), семена (подсолнечник), фрукты, овощи.
При этом экономика страны является импортоориентированной и в значительной степени зависящей от импортных поставок продуктов питания и промышленных товаров, машин и оборудования, медикаментов, текстиля, зерна, химической продукции, каучука, удобрений.
Во многом на экономическое положение страны повлияли и санкции в отношении компаний, принадлежащих или контролируемых правительством Судана, введенные правительством США, — в связи с поддержкой Суданом международного терроризма и продолжающихся усилий по дестабилизации правительств соседних государств, а также из-за насилия в Дарфуре и из-за распространенности нарушений прав человека. Уже при Трампе санкции были сняты, но фактически они продолжают действовать.
Влияют на экономическое положение страны и неурегулированные территориальные споры с соседним государствами — с Египтом за Хабибский треугольник, за богатый медью район Кафия-Кинги и за нефтяной район Абьей — с Южным Суданом. На обстановку в Судане также оказывает влияние конфликт в Дарфуре, где из-за межэтнического противостояния между арабскими племенами (которых поддерживает правительство Судана) и неарабским чернокожим населением последние годы то и дело вспыхивает война, в результате которой погибли более 300 тысяч человек. И да, стоит отметить, что этот регион очень богат нефтью.
Попытки президента Судана Омара аль-Башира провести экономические реформы в стране — ужесточение монетарной политики, контроль объема денежной массы, укрепление банковской системы, стабилизация курса национальной валюты, уменьшение инфляции, сокращение импорта и вливание в международную финансовую систему — не увенчались успехом: слишком поздно он решил это сделать.
Последние 29 лет он правил Суданом. В 1989 году, после проведенного им военного переворота, он возглавил Совет командования революции национального спасения, а в 1993 году стал президентом страны. С тех пор он неизменно побеждал на президентских выборах — в 1996 году он набрал 75,68% голосов, в 2010 году — 68,24%, в 2015 году, согласно официальным данным, одержал победу с 94,05% голосов избирателей.
После того как Омар аль-Башир пришел к власти, в стране ввели чрезвычайное положение, отменили Конституцию, распустили парламент, правительство и правительственные учреждения, создали военные трибуналы — спустя 30 лет ситуация практически повторилась.
Но, кроме этого, аль-Башир запретил политические партии, профсоюзы, газеты и выдворил из страны иностранных сотрудников гуманитарных организаций. А самое главное — установил законы шариата, после чего Судан был провозглашен исламским государством (кстати, у Омара аль-Башира две жены).
В 1993 году Судан внесли в список стран — спонсоров терроризма. Запад упрекал аль-Башира в том, что его страна стала базой для боевиков «Аль-Каиды». Обвинения не беспочвенны — в 1991 году в Судане обосновался лидер «Аль-Каиды» Осама бин Ладен, и покинул он страну только спустя пять лет. Кроме того, после начала военной операции США в Афганистане именно в Судан был вывезен золотой запас «Аль-Каиды». Также правительство аль-Башира поддерживает отношения с движением «Хамас».
Также при Омаре аль-Башире с новой силой вспыхнула гражданская война, продолжавшаяся с 1983 года, между христианским югом и исламским севером Судана. За годы этой войны погибли 20 млн человек, а окончательно ей был положен конец в 2011 году, когда Южный Судан объявил о своей независимости.
А в феврале 2003 года в регионе Дарфур на западе Судана начался конфликт между повстанцами и правительственными силами, который вылился в этнические чистки. В 2007 году в регион был введен многотысячный контингент миротворцев ООН. Именно из-за конфликта в Дарфуре в 2009 году Международный уголовный суд выдал ордер на арест Омара аль-Башира.
Его обвинили в том, что он лично отдавал приказы о подавлении беспорядков в провинции Дарфур и о геноциде мирного населения народностей фур, масалит и загхава. Пять из семи пунктов обвинения касаются преступлений против человечности и два — военных преступлений.
Омар аль-Башир стал первым действующим президентом, в отношении которого Международным уголовным судом в Гааге был выдан ордер на арест. В ответ на это решение суда аль-Башир посоветовал судьям съесть документ. Но с тех пор он посещал только те страны, которые гарантировали, что не выдадут его МУС.
Например, Беларусь.
О, у Беларуси много интересов в Судане.
В 2017 году Судан посетил президент Беларуси Александр Лукашенко, а в декабре 2018 года Омар аль-Башир приехал в Беларусь.
Тогда же было
Кроме того, в конце прошлого года несколько белорусских компаний
В частности, с Green Zone for Trading and Investment была достигнута договоренность о создании в Судане молочно-товарных ферм на 2,5 тыс. голов и кормовой фермы для фуража мощностью 100 тыс. тонн в год предполагаемой стоимостью по 20 млн долларов каждая. Кроме того, планировалось создать предприятие по производству кормосмесителей и косилок и заняться реализацией на рынках Судана и Беларуси кунжута, арахиса, каркаде, овощей, гороха. В планах значилась поставка белорусских удобрений в Судан, экспорт мясных продуктов в Юго-Восточную Азию и Китай и кожи вет-блю из Судана в Беларусь.
В рамках договора с Alategahat Almatadeda белорусская компания «Унибокс» собиралась построить молочный завод с мощностью по переработке 250 тонн молока в день за 20 млн долларов. Договор с Advanced Engineering Works предполагал возведение в Судане завода по производству железобетона для строительства зданий, жилья и хранилищ.
А в сентябре 2018 года белорусское предприятие «Сельэнергопром»
Что будет сейчас с этими проектами — остается только гадать. Северная Африка в приницпе непростой регион, так что управделами президента Виктору Шейману, который
За последнее время в нескольких странах этого региона серьезно обострилась обстановка.
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Кроме того, есть и третья сила — ливийская национальная армия. Именно командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар
Но в других странах, граничащих с Суданом, пока все спокойно.