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Порошенко и Зеленский устроили перепалку в прямом эфире

12.04.2019 01:34 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский устроили перепалку в эфире ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1+1». Они вновь не сошлись в том, какого числа состоятся дебаты на стадионе, сообщает 112.ua.


Фото: Reuters

Петр Порошенко участвовал в программе «Право на власть» и озвучил в эфире предложение Зеленскому приехать в студию в течение 40 минут, чтобы устрить дебаты в прямом эфире.

Когда из студии дозвонились Зеленскому, от предложения тот отказался.

— Петр Алексеевич прекрасно знает, что сейчас я нахожусь в Париже, во Франции, потому что его прекрасные автомобили службы безопасности меня туда сопровождали. Эта информация вам известна, у меня встреча завтра, в три часа дня, с президентом Франции. Поэтому странно, что уважаемый кандидат в президенты, зная, что меня нет в Киеве, меня приглашает в студию «1+1». — ответил Зеленский.

Он напомнил, что встреча назначена на стадионе 19 апреля.

— Он сказал: стадион, так стадион. И принял эти условия. Я попросил, чтобы меня называли Владимир Александрович или Владимир, не быдло, не наркоман и так далее. Скажем так, это немного продолжается, но ничего страшного, мы люди простые, можем это принять. Поэтому я приглашаю на дебаты, которые подтвердил президент, 19-го числа на НСК «Олимпийский» с большой радостью.

Порошенко в ответ парировал, что его передвижения Зеленского не интересуют.

—  Владимир Александрович, я не интересуюсь вашими передвижениями. Это ваше частное или государственное дело. Я сегодня пригласил вас на дебаты, если вы сейчас находитесь за пределами Киева, я это понимаю. И подчеркиваю, что сегодня вашей команде была поставлена ​​позиция, в последнее воскресенье, когда еще можно проводить дебаты, вас на стадион, который вы определили, 14-го числа. В 14.00 пригласили на дебаты, — сказал Порошенко.

Зеленский ответил, что «его команду никто не поставит в позицию» и дебаты состоятся 19 апреля.

— А сейчас закончил я: 19-го числа на НСК «Олимпийский». Точка. До свидания, — сказал Зеленский и повесил трубку.

Видео: ТСН

Напомним, кандидаты уже около недели с помощью видеороликов пытаются назначить дату дебатов. Зеленский предложил провести дебаты на стадионе «Олимпийский», который вмещает 70 тысяч человек. Порошенко согласился и назначил дату — 14 апреля. Зеленский заявил, что дебаты пройдут 19 апреля, у Порошенко сказали, что будут ждать оппонента и 14, и 19 числа. В НСК «Олимпийский» 10 апреля сообщили, что получили заявки на обе даты.

 
 
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Кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский устроили перепалку в эфире ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1+1».
 
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