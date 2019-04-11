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World Press Photo назвал лучшую фотографию года

12.04.2019 00:39 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жюри международного конкурса World Press Photo назвало победителя конкурса 2019 года. «Фотографией года» стала работа специального корреспондента Getty Images Джона Мура.


Фото: worldpressphoto.org

На фото Джона Мура — двухлетняя плачущая девочка, маму которой обыскивает пограничник. Семья прибыла из Гондураса и просила убежища в США. Снимок был сделан в июне 2018 года на границе Мексики и США и после публикации плачущая девочка вышла на передовице многих ведущих СМИ. А журнал Time разметил на первой странице коллаж с Трампом и девочкой под надписью «Добро пожаловать в Америку».

Джон Мур — обладатель Пулитцеровской премии и лауреат World Press Photo.

«Премия World Press Photo присуждается с 1955 года за лучшие фотографии, которые отображают как важные темы, так и визуальные тренды в фотожурналистике. Фотографии-победители отбираются независимой командой жюри, в которую входят фоторедакторы, руководители фотослужб, фотожурналисты и визуальные художники.

 
 
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Снимок был сделан в июне 2018 года на границе Мексики и США и после публикации плачущая девочка вышла на передовице многих ведущих СМИ.
 
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