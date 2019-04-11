|
World Press Photo назвал лучшую фотографию года
12.04.2019 00:39 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Жюри международного конкурса World Press Photo
На фото Джона Мура — двухлетняя плачущая девочка, маму которой обыскивает пограничник. Семья прибыла из Гондураса и просила убежища в США. Снимок был сделан в июне 2018 года на границе Мексики и США и после публикации плачущая девочка
Джон Мур — обладатель Пулитцеровской премии и лауреат World Press Photo.
«Премия World Press Photo присуждается с 1955 года за лучшие фотографии, которые отображают как важные темы, так и визуальные тренды в фотожурналистике. Фотографии-победители отбираются независимой командой жюри, в которую входят фоторедакторы, руководители фотослужб, фотожурналисты и визуальные художники.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Снимок был сделан в июне 2018 года на границе Мексики и США и после публикации плачущая девочка вышла на передовице многих ведущих СМИ.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)