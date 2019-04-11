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«Чтобы инциденты не повторялись». Boeing провел почти 100 испытаний нового ПО самолетов 737 MAX
12.04.2019 06:15 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Компания Boeing провела около 100 летных испытаний усовершенствованной вспомогательной системы маневрирования MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System), сбой которой предшествовал катастрофе самолета серии 737 MAX
«Наши инженеры и техники неустанно работали во взаимодействии с Федеральным авиационным управлением США и заказчиками, чтобы завершить и установить обновление программного обеспечения. Оно должно гарантировать, чтобы такие инциденты более не повторялись», — приводит слова Меленберга газета
Представители Boeing в марте заявили о временном прекращении поставок самолетов 737 MAX, а позднее — о сокращении с середины апреля объемов производства лайнеров этой модели. На такие меры в компании пошли после того, как Федеральное авиационное управление США распорядилось приостановить полеты Boeing 737 MAX в американском воздушном пространстве. Гендиректор Boeing Деннис Меленберг в начале апреля признал, что на двух самолетах серии 737 MAX произошел сбой в работе MCAS перед тем, как они разбились.
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При этом глава компании Деннис Меленберг не сообщил, когда модернизированную систему внедрят для прохождения сертификации самолетов.
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