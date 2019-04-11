Совершившие переворот в Судане военные назвали нового руководителя страны

Источник материала: Tut.by

Государственное телевидение Судана сообщило о том, что захвативший власть в стране военный совет возглавил министр обороны Авад Мухамед Ахмед ибн Ауф. Именно он в последние несколько месяцев занимал должность первого вице-президента, а накануне заявил о снятии со своего поста многолетнего лидера страны Омара аль-Башира, сообщает агентство Reuters .



Министра обороны Судана Авада ибн Ауфа приводят к присяге в качестве главы Военного переходного совета в стране, 11 апреля 2019 года. Фото: Reuters

Ауф в 2000-е годы возглавлял военную разведку, затем руководил генеральным штабом Судана. После 2010 года он некоторое время занимал должность посла Судана в Омане.

В 2007 году Ауф был внесен в американский санкционный список. В Вашингтоне были недовольны его хорошими связями с Ираном. Помимо этого генерал подозревался в том, что отдавал приказы жестоко расправляться с мирным населением во время конфликта в северном Дарфуре.

Заместителем Ауфа в военном совете станет генерал-лейтенант Камаль Абдул Муроф Аль Махи. Последний возглавлял суданский Генштаб.

Ранее Ауф заявил, что следующие президентские выборы в Судане состоятся через два года. Это вызвало негативную реакцию в Вашингтоне. В Государственном департаменте в США подчеркнули, что передача власти гражданскому правительству должна состояться значительно раньше. Там указали, что выступают за мирный и демократический Судан.

Против планов военных выступила и суданская оппозиция, потребовавшая скорого проведения новых выборов. Ее сторонники не покинули улицы крупнейших городов страны даже несмотря на объявленный военными властями комендантский час после 22.00 по местному времени.

До сих пор неизвестна судьба президента аль-Башира, который правил Суданом последние 30 лет. Военные утверждают, что он находится «в безопасном месте». Источники агентства Reuters утверждают, что экс-главу государства содержат в его резиденции под усиленной охраной.