В Эквадоре задержали близкого соратника Ассанжа

Источник материала: Tut.by

Эквадорская полиция задержала в аэропорту столицы страны мужчину, которого называют близким соратником Джулиана Ассанжа. Утверждается, что последний имел хорошие связи с бывшим министром иностранных дел Эквадора.

О задержании предполагаемого активиста Wikileaks сообщила министр внутренних дел Мария Паула Рома. По ее словам, близкий соратник Ассанжа, который, по предварительным данным, является выходцем из Нидерландов, был задержан в аэропорту Кито при попытке вылететь из Эквадора в Японию, сообщает издание El Universo .

По данным МВД, активист Wikileaks поддерживал тесные связи с Рикардо Патинью, который ранее был министром иностранных дел. Полиция выяснила, что задержанный вместе с экс-чиновником несколько раз выезжали в Перу, Испанию и другие страны.

«Господин Ассанж через свою организацию Wikileaks вмешивался во внутренние дела других государств, в том числе и Эквадора», — заявила Рома.

Министр также прокомментировала появившуюся ранее информацию о том, что на территории Эквадора находились российские хакеры. По ее словам, новых данных на эту тему у полиции нет, однако следствие продолжается.

«Это не та тема, где мы можем позволить себе относиться ко всему легкомысленно. Речь идет о совершении преступлений, и мы не позволим сделать из Эквадора центр международного пиратства», — сказала Рома.

Телеканал Fox News уточняет, что задержанный в аэропорту Кито — гражданин Швеции Ола Бини. Предполагается, что он был одним из разработчиков программного обеспечения, которое могла использовать Wikileaks

Накануне власти Эквадора отказали Ассанжу в убежище. Он был вынужден покинуть посольство этой страны в Лондоне, после чего основателя Wikileaks задержала британская полиция по запросу властей США. Теперь ему грозит депортация в Соединенные Штаты, где ему угрожает тюремный срок.

В посольстве Эквадора Ассанж жил с июня 2012 года . Основатель Wikileaks в итоге даже получил эквадорское гражданство, однако после смены власти в южноамериканской стране условия его пребывания в дипмиссии были ужесточены. 2 апреля президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Ассанж неоднократно нарушал правила нахождения в помещении посольства.