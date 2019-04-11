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Папа Франциск поцеловал ноги руководству Южного Судана, призвав к миру в стране
12.04.2019 09:28 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Ватикане папа римский Франциск встретился с президентом Южного Судана Сальватором Кииром. На встрече присутствовали вице-президенты страны, бывший лидер повстанцев Риек Мачар, а также религиозные иерархи. Папа римский в ходе встречи встал на колени, чтобы поцеловать ноги руководству страны во имя сохранения мира.
Встреча состоялась по инициативе архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлби (духовный глава Церкви Англии), поначалу папа Франциск даже сам собирался посетить Южный Судан. В итоге «духовную встречу» провели в Ватикане.
Папа Франциск призвал президента Сальватора Киира, его бывшего заместителя, ставшего лидером повстанцев Риека Машара, и вице-президентов соблюдать перемирие, которое они подписали осенью прошлого ода, и взять на себя обязательство сформировать правительство единства в следующем месяце, сообщает
Во время встречи папа римский встал с помощью своих помощников на колени, чтобы поцеловать ноги руководству страны. Он призвал двух главных оппонентов не возвращаться к гражданской войне (с 2013 года) и сохранить перемирие.
«Нам, политическим и религиозным лидерам, Бог передал важную задачу быть проводниками его народа, и именно поэтому с нас спрос будет больше. Потом с нас спросят, насколько хорошо мы трудились на благо народа и мира», — сказал Франциск, передает
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В Ватикане папа римский Франциск встретился с президентом Южного Судана Сальватором Кииром. На встрече присутствовали вице-президенты страны, бывший лидер...
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