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Папа Франциск поцеловал ноги руководству Южного Судана, призвав к миру в стране

12.04.2019 09:28 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Ватикане папа римский Франциск встретился с президентом Южного Судана Сальватором Кииром. На встрече присутствовали вице-президенты страны, бывший лидер повстанцев Риек Мачар, а также религиозные иерархи. Папа римский в ходе встречи встал на колени, чтобы поцеловать ноги руководству страны во имя сохранения мира.


Фото: Reuters

Встреча состоялась по инициативе архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлби (духовный глава Церкви Англии), поначалу папа Франциск даже сам собирался посетить Южный Судан. В итоге «духовную встречу» провели в Ватикане.

Папа Франциск призвал президента Сальватора Киира, его бывшего заместителя, ставшего лидером повстанцев Риека Машара, и вице-президентов соблюдать перемирие, которое они подписали осенью прошлого ода, и взять на себя обязательство сформировать правительство единства в следующем месяце, сообщает Reuters.


Фото: Reuters

Во время встречи папа римский встал с помощью своих помощников на колени, чтобы поцеловать ноги руководству страны. Он призвал двух главных оппонентов не возвращаться к гражданской войне (с 2013 года) и сохранить перемирие.

«Нам, политическим и религиозным лидерам, Бог передал важную задачу быть проводниками его народа, и именно поэтому с нас спрос будет больше. Потом с нас спросят, насколько хорошо мы трудились на благо народа и мира», — сказал Франциск, передает Euronews.


Фото: Reuters
 
 
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В Ватикане папа римский Франциск встретился с президентом Южного Судана Сальватором Кииром. На встрече присутствовали вице-президенты страны, бывший лидер...
 
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