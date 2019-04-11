Военные власти Судана не выдадут суду в Гааге экс-президента аль-Башира

Источник материала: Tut.by

Представитель новых властей пообещал судить отстраненного от власти президента в Судане. Военные намерены править в течение двухлетнего переходного периода.



Омар аль-Башир. Фото: Reuters

Военные, пришедшие к власти в Судане в результате путча, не намерены выдавать отстраненного президента Омара аль-Башира Международному уголовному суду (МУС) в Гааге. «Мы не экстрадируем граждан Судана», — заявил в пятницу, 12 апреля, глава политического комитета военного совета страны генерал Омар Зейн аль-Абидин. По его словам, аль-Башир предстанет перед судом в Судане.

Кроме того, аль-Абидин заявил, что военные не намерены удерживать власть в стране. По его словам, армия «поддерживает требования людей», она решила действовать в ответ на массовые протесты и будет заботиться о поддержании безопасности и стабильности в стране.

Военные объявили 11 апреля о захвате власти в Судане . Они ввели режим чрезвычайного положения в стране на три месяца. Главой новой администрации стал министр обороны Судана Авад бен Ауф. Военные будут управлять страной в течение переходного периода, который продлится два года, заявил он в четверг.

Свергнутый президент Судана 75-летний Омар аль-Башир находится под домашним арестом. Массовые протесты против него начались в декабре прошлого года. Изначально активисты выступали против резкого повышения цен на хлеб, но вскоре гнев демонстрантов оказался направлен против авторитарно правящего страной президента. Омар аль-Башир пришел к власти в 1989 году после путча.

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге объявил его в розыск по подозрению в совершении военных преступлений и организации геноцида в суданской провинции Дарфур. По данным Организации Объединенных Наций, с начала конфликта в Дарфуре в 2003 году погибли 300 тысяч человек.