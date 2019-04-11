МУС отказался расследовать действия США в Афганистане

Источник материала: Tut.by

Международный уголовный суд в Гааге не будет расследовать возможные преступления солдат США в Афганистане. Прошло слишком много времени, и нет надежды на сотрудничество Кабула, объяснили в МУС.



Международный уголовный суд в Гааге. Фото: Reuters

Международный уголовный суд (МУС) отклонил запрос о расследовании возможных военных преступлений в Афганистане. Подобное расследование в настоящий момент не будет служить интересам правосудия, говорится в сообщении суда в Гааге , опубликованном в пятницу, 12 апреля.

В документе указывается, что хотя имеется достаточно оснований для начала следственных действий, но со времени событий, о которых идет речь (начиная с 2003 года), прошло слишком много времени, а сотрудничество Афганистана в этом деле маловероятно. Таким образом, надежды на успешное расследование крайне малы, подчеркивается в пресс-релизе МУС.

В ноябре 2017 года главный обвинитель МУС Фату Бенсуда попросила судей МУС о мандате на расследование возможных преступлений, совершенных в Афганистане боевиками радикального исламистского движения «Талибан», афганскими правительственными войсками, а также дислоцированными в этой стране военнослужащими международной коалиции, включая солдат и офицеров США.

В связи с предполагавшимся началом расследования США заявили о введении визовых санкций в отношении персонала Международного уголовного суда.