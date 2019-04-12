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Еврокомиссия подготовила список товаров США, на импорт которых будут введены пошлины

12.04.2019 23:33 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Еврокомиссия (ЕК) подготовила список товаров США, на импорт которых будут введены пошлины, и представила их странам — членам ЕС. Об этом сообщило в пятницу агентство DPA со ссылкой на источники в сообществе.


Фото: Reuters

По его информации, меры охватывают импорт товаров из США на сумму примерно € 20 млрд. В Еврокомиссии заявили, что планируется провести консультации с компаниями ЕС, которые могут пострадать от введения США аналогичных пошлин.

Президент США Дональд Трамп подтвердил 9 апреля планы ввести пошлины на товары из ЕС в ответ на субсидирование Евросоюзом авиастроительной компании Airbus. В своем заявлении он добавил, что эта мера затронет импорт из стран ЕС на сумму в $ 11 млрд.

Управление представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера в понедельник опубликовало список продукции ЕС, на которую могут быть введены пошлины в качестве ответной меры на субсидирование Евросоюзом своей авиапромышленности. Апелляционный орган ВТО в прошлом году подтвердил принятое в 2016 году решение панели арбитров о том, что Европейский союз и четыре его государства-члена: Франция, Германия, Испания и Великобритания, — незаконно субсидировали Airbus. В то же время в конце марта Апелляционный орган ВТО подтвердил вывод третейской группы от 2017 года о том, что США субсидировали производство самолетов Boeing в ущерб экономическим интересам Airbus посредством налоговых послаблений. Данный спор в ВТО между США и ЕС идет с 2004 года.

 
 
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Меры охватывают импорт товаров из США на сумму примерно € 20 млрд. В Еврокомиссии заявили, что планируется провести консультации с компаниями ЕС, которые могут...
 
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