Власти Брунея - о законах для геев: реальных смертных приговоров будет немного

Источник материала: Tut.by

Правительство Брунея заявило, что новые суровые законы, по которым за супружеские измены и гомосексуальные связи грозит смертная казнь, являются «предупредительными, а не карательными».



Столица Брунея Бандар-Сери-Бегаван. Фото: Flickr/bvi4092

Также МИД страны заявил, что реальных смертных приговоров будет очень мало. Министерство иностранных дел султаната выступило с таким заявлением после шквала критики со стороны международной общественности и давления ООН, которая назвала такие меры жестокими и бесчеловечными.

Новые законы были приняты в 2014 году после перехода Брунея на нормы шариата, однако официально вступили в силу только в апреле 2019 года.

Теперь супружеская измена или гомосексуальная связь между мужчинами караются смертной казнью, а кража — отсечением руки.

Министр иностранных дел Брунея Эриван Юсоф направил письмо в ООН, в котором пояснил, что цель законов шариата — «обучение, сдерживание, воспитание и перевоспитание», а не наказание. По его словам, шариат не предполагает обязательную уголовную ответственность за сексуальную ориентацию и убеждения, в том числе за однополые отношения.

Решение властей Брунея ввести суровые наказания за супружескую измену и гомосексуальность Юсоф объяснил тем, что это поможет «сохранить неприкосновенность семьи и брака для всех мусульман, в особенности для женщин».

Юсуф также намекнул, что реальное применение этих законов будет большой редкостью. По его словам, они будут применяться только в особых случаях и только при условии, что в качестве свидетелей выступят как минимум два человека, представляющих собой образец высокой морали, а найти таких в нынешнее время будет очень сложно.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант подтвердил, что в разговоре с ним Юсуф назвал реальное применение новых законов маловероятным.

Как будут работать законы шариата?

По новым законам султаната, для вынесения приговора о максимальном наказании — ампутации или смертной казни — необходимо, чтобы подсудимый признал свою вину или чтобы показания против него дали несколько свидетелей.

Смертный приговор могут вынести за изнасилование, супружескую измену, однополую связь, ограбление, а также за оскорбление или клевету в отношении пророка Мухаммеда. Максимальное наказание за кражу — отсечение руки.

Решение ввести такие строгие законы в Брунее вызвало волну осуждения со стороны мировой общественности. Джордж Клуни, Элтон Джон и другие знаменитости призвали бойкотировать холдинг отелей Dorchester, связанный с государственным инвестиционным агентством султаната.

Верховный комиссар по правам человека ООН заявил, что новое брунейское законодательство противоречит международным гуманистическим стандартам, изложенным во Всеобщей декларации прав человека 1948 года, которая была ратифицирована Брунеем в 2006 году.

Тем не менее новые законы вступили в силу.

Как относятся к гомосексуальным связям в других странах?

Гомосексуальность была под запретом в Брунее и до перехода к шариату, но раньше наказанием за однополые связи было лишение свободы до 10 лет. Новый закон не только вводит смертную казнь для мужчин-гомосексуалов, но и запрещает однополые связи среди женщин. Для них предусмотрено менее суровое наказание — 40 ударов палкой и/или до 10 лет тюремного заключения.

Помимо Брунея, однополые связи караются смертной казнью в Саудовской Аравии, Йемене, Судане, Мавритании, а также в Сомали и Нигерии. В ряде стран, где однополые отношения запрещены законом, на деле уголовное преследование не осуществляется. В Кении и в Ботсване в течение этого года Верховный суд рассмотрит возможность декриминализации однополых отношений.

По данным IGLA (Международной ассоциации лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов), в 26 странах мира официально признают однополые браки, в том числе во многих штатах США, в Великобритании (за исключением Северной Ирландии), Канаде, а также во многих европейских странах, включая Норвегию, Данию, Бельгию и Нидерланды.

Россию IGLA относит к странам, в которых представители ЛГБТ подвергаются гонениям, несмотря на то, что уголовное наказание за гомосексуальность было отменено в 1993 году. Это объясняется тем, что за последние годы в стране было принято сразу несколько «законодательных актов репрессивного характера» в отношении представителей ЛГБТ.

Наибольший резонанс вызвал закон, запрещающий «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». Он был принят в 2013 году и вызвал резкую реакцию Запада. В 2017 году Европейский суд по правам человека признал этот закон дискриминационным.

Долг перед Аллахом

После перехода Брунея на законы шариата в 2014 году местные представители ЛГБТ начали эмигрировать и искать убежища в других странах.

Эксперты связывают ужесточение внутренней политики Брунея с ухудшением экономической ситуации в стране и желанием правительства укрепить свои позиции. Бруней — один из лидеров по запасам нефти в регионе и большую часть добытых ресурсов экспортирует в азиатские страны.

В 2017 году султан Хассанал Болкиах отметил золотой юбилей пребывания на брунейском троне. На текущий момент он находится у власти 51 год.



Хассанал Болкиах. Фото: Reuters

Болкиах является одним из богатейших людей в мире и вторым монархом после британской королевы Елизаветы II по длительности правления.

Переход страны на законы шариата он объяснил тем, что выполняет свой долг перед Аллахом.