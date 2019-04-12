Ким Чен Ын заявил о готовности провести третий саммит с Трампом

Источник материала: Tut.by

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил о своем намерении провести третий саммит с президентом США Дональдом Трампом несмотря на неудачно завершившуюся встречу на высшем уровне в Ханое . Об этом сообщило в субботу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).



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«Если мы [КНДР и США] хотим провести третью встречу на высшем уровне с правильным отношением и правильным методом расчетов, которым мы готовы поделиться с партнерами, то мы хотели бы попробовать еще раз», — приводит агентство слова Ким Чен Ына.

Лидер КНДР заявил о том, что намерен подождать до конца 2019 года, пока руководство США примет «смелое» решение о смене своего подхода к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова, которое позволит провести третий саммит.

«До конца года я буду терпеливым и буду ждать американского президента, — подчеркнул Ким Чен Ын. — Хотя будет трудно получить такую же хорошую возможность, как в прошлый раз (на саммите в Ханое 27−28 февраля — прим. ТАСС)».

Как отмечает ЦТАК, Ким Чен Ын при этом отметил, что для проведения саммита необходимо найти «конструктивные решения для улучшения отношений».

Кроме того, он отметил, что его личные отношения с президентом США продолжают оставаться хорошими несмотря на безрезультатное завершение их прошлой встречи.

«Как продолжает отмечать президент Трамп, личные отношения между мной и президентом Трампом являются не такими враждебными, как отношения между двумя нашими странами, — подчеркнул Ким Чен Ын. — У нас все еще хорошие отношения и, если мы так полагаем, мы можем отправлять и получать письма с просьбой об уважении».

Отмечается, что данное заявление Ким Чен Ын сделал 12 апреля в ходе своего программного выступления перед депутатами Верховного народного собрания (ВНС), собравшимися в Пхеньяне на первую сессию ВНС 14-го созыва.