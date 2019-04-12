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Ким Чен Ын заявил о готовности провести третий саммит с Трампом
13.04.2019 07:35 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил о своем намерении провести третий саммит с президентом США Дональдом Трампом несмотря на
«Если мы [КНДР и США] хотим провести третью встречу на высшем уровне с правильным отношением и правильным методом расчетов, которым мы готовы поделиться с партнерами, то мы хотели бы попробовать еще раз», — приводит агентство слова Ким Чен Ына.
Лидер КНДР заявил о том, что намерен подождать до конца 2019 года, пока руководство США примет «смелое» решение о смене своего подхода к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова, которое позволит провести третий саммит.
«До конца года я буду терпеливым и буду ждать американского президента, — подчеркнул Ким Чен Ын. — Хотя будет трудно получить такую же хорошую возможность, как в прошлый раз (на саммите в Ханое 27−28 февраля — прим. ТАСС)».
Как отмечает ЦТАК, Ким Чен Ын при этом отметил, что для проведения саммита необходимо найти «конструктивные решения для улучшения отношений».
Кроме того, он отметил, что его личные отношения с президентом США продолжают оставаться хорошими несмотря на безрезультатное завершение их прошлой встречи.
«Как продолжает отмечать президент Трамп, личные отношения между мной и президентом Трампом являются не такими враждебными, как отношения между двумя нашими странами, — подчеркнул Ким Чен Ын. — У нас все еще хорошие отношения и, если мы так полагаем, мы можем отправлять и получать письма с просьбой об уважении».
Отмечается, что данное заявление Ким Чен Ын сделал 12 апреля в ходе своего программного выступления перед депутатами Верховного народного собрания (ВНС), собравшимися в Пхеньяне на первую сессию ВНС 14-го созыва.
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Лидер КНДР также сообщил, что его отношения с президентом США продолжают оставаться хорошими.
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