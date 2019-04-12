В Лондоне полиция со стрельбой задержала водителя, который врезался в машину посла Украины

Источник материала: Tut.by

Полиция Лондона оцепила район Холланд-парк в Кенсингтоне после стрельбы, произошедшей возле посольств нескольких стран. Как сообщают пользователи соцсетей, в районе прозвучали около 10 выстрелов.

10 or more gun shot in Hollandpark street and the street is blocked. pic.twitter.com/oPNcQMt8yR — Hiroaki Katayama (@KatayamaHiroaki) 13 апреля 2019 г.

The Telegraph уточняет, что полицейские со стрельбой задержали водителя автомобиля, который врезался в машину посла Украины. Представитель украинского посольства сообщил, что человек, находившийся в машине, представлял угрозу. По его словам, вопреки сообщениям некоторых СМИ, водитель не произвел ни одного выстрела. Никто из сотрудников посольства не пострадал.

Пока неизвестно, в каком состоянии находится человек, врезавшийся в машину посла. Представитель посольства Украины не смог уточнить имя или национальность задержанного.

В районе Холланд-парк находятся посольства Украины, Греции и Камеруна.