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В Лондоне полиция со стрельбой задержала водителя, который врезался в машину посла Украины
13.04.2019 17:26 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Полиция Лондона оцепила район Холланд-парк в Кенсингтоне после стрельбы, произошедшей возле посольств нескольких стран. Как
The Telegraph уточняет, что полицейские со стрельбой задержали водителя автомобиля, который врезался в машину посла Украины. Представитель украинского посольства сообщил, что человек, находившийся в машине, представлял угрозу. По его словам, вопреки
Пока неизвестно, в каком состоянии находится человек, врезавшийся в машину посла. Представитель посольства Украины не смог уточнить имя или национальность задержанного.
В районе Холланд-парк находятся посольства Украины, Греции и Камеруна.
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Полиция Лондона оцепила район Холланд-парк в Кенсингтоне после стрельбы, произошедшей возле посольств нескольких стран.
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