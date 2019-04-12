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В Лондоне полиция со стрельбой задержала водителя, который врезался в машину посла Украины

13.04.2019 17:26 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Полиция Лондона оцепила район Холланд-парк в Кенсингтоне после стрельбы, произошедшей возле посольств нескольких стран. Как сообщают пользователи соцсетей, в районе прозвучали около 10 выстрелов.

The Telegraph уточняет, что полицейские со стрельбой задержали водителя автомобиля, который врезался в машину посла Украины. Представитель украинского посольства сообщил, что человек, находившийся в машине, представлял угрозу. По его словам, вопреки сообщениям некоторых СМИ, водитель не произвел ни одного выстрела. Никто из сотрудников посольства не пострадал.

Пока неизвестно, в каком состоянии находится человек, врезавшийся в машину посла. Представитель посольства Украины не смог уточнить имя или национальность задержанного.

В районе Холланд-парк находятся посольства Украины, Греции и Камеруна.

 
 
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Полиция Лондона оцепила район Холланд-парк в Кенсингтоне после стрельбы, произошедшей возле посольств нескольких стран.
 
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