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Порошенко записал новое обращение к Зеленскому: Общение с украинцами важнее, чем выходные в Париже
13.04.2019 18:40 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Украины Петр Порошенко обратился к кандидату Владимиру Зеленскому с призывом принять участие в дебатах на НСК Олимпийский 14 апреля. Об этом глава государства сказал в видео, опубликованном на его странице в
«Владимир Александрович, общение с миллионами украинцев важнее, чем выходные в Париже (по всей видимости Владимир Зеленский до сих пор находится в столице Франции, где накануне
Согласно информации
Отметим, что на дебаты на стадионе «Олимпийский» Петра Порошенко
Второй тур выборов президента Украины должен пройти 21 апреля.
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