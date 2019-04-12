Порошенко записал новое обращение к Зеленскому: Общение с украинцами важнее, чем выходные в Париже

Источник материала: Tut.by

Президент Украины Петр Порошенко обратился к кандидату Владимиру Зеленскому с призывом принять участие в дебатах на НСК Олимпийский 14 апреля. Об этом глава государства сказал в видео, опубликованном на его странице в Facebook в субботу, 13 апреля.

«Владимир Александрович, общение с миллионами украинцев важнее, чем выходные в Париже (по всей видимости Владимир Зеленский до сих пор находится в столице Франции, где накануне встречался с президентом Эммануэлем Макроном — прим. TUT.BY). Не прячьтесь от избирателей, не убегайте от прессы, не бойтесь оппонента, не бросайте трубку. Возвращайтесь, прилетайте и поговорите, наконец, с людьми. До встречи. В воскресенье. На стадионе», — сказал Порошенко. По его словам, дебаты должны начаться завтра в 14:00.

Согласно информации НСК «Олимпийский» , Петр Порошенко намерен приехать на стадион 14 апреля. Будет ли участвовать в мероприятии его соперник, неизвестно. Действующий президент Украины настаивает на дебатах 14 апреля. Владимир Зеленский настаивает на проведении дебатов с Порошенко 19 апреля. В ЦИК Украины настаивают , что официальные дебаты Зеленского и Порошенко за средства государственного бюджета должны проводиться в студии Общественного телевидения.

Отметим, что на дебаты на стадионе «Олимпийский» Петра Порошенко пригласил именно Владимир Зеленский.

Второй тур выборов президента Украины должен пройти 21 апреля.