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Лавров заявил о стремлении США «прижимать и топить» другие страны

13.04.2019 19:04 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Глава МИДа считает, что США не готовы мириться с реалиями ХХI века, в котором их влияние в мире снижается, но намерены отстаивать свои позиции путем давления на другие страны.


Фото: МИД РФ

США готовы оказывать давление на другие страны ради сохранения своего влияния и «возвышенной исключительности», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на 17-ой Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике в Подмосковье.

Он отметил, что США являются «могущественной державой», но их влияние в мире снижается. «И, чтобы сохранить за собой собственную, как они сами говорят, «возвышенную исключительность», американцы намерены прижимать и топить другие страны», — сказал Лавров.

Глава МИД России также не исключил, что с продлением договора между США и Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ) могут возникнуть проблемы. Действие соглашения истекает в феврале 2021 года.

Лавров отметил, что Москва и Вашингтон сотрудничают там, где это соответствует интересам обеих стран. В частности, США и Россия возобновили диалог по борьбе с терроризмом, отметил министр.

По словам Лаврова, Россия видит потенциал в сотрудничестве с администрацией президента США Дональда Трампа для защиты христиан и других религиозных меньшинств на Ближнем Востоке.

 
 
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Глава МИДа считает, что США не готовы мириться с реалиями ХХI века, в котором их влияние в мире снижается, но намерены отстаивать свои позиции путем давления на...
 
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