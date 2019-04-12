|
Лавров заявил о стремлении США «прижимать и топить» другие страны
13.04.2019 19:04 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Глава МИДа считает, что США не готовы мириться с реалиями ХХI века, в котором их влияние в мире снижается, но намерены отстаивать свои позиции путем давления на другие страны.
США готовы оказывать давление на другие страны ради сохранения своего влияния и «возвышенной исключительности», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на 17-ой Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике в Подмосковье.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава МИДа считает, что США не готовы мириться с реалиями ХХI века, в котором их влияние в мире снижается, но намерены отстаивать свои позиции путем давления на...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)