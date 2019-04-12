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Военный совет Судана отменил комендантский час

13.04.2019 19:51 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Переходный военный совет Судана отменил в субботу комендантский час и призвал народ вернуться к повседневной жизни. Об этом заявил на пресс-конференции в Хартуме, транслировавшейся по государственному телевидению, глава совета Абдель Фаттах аль-Бурхан.

«Мы работаем над решением задач, чтобы помочь гражданам справиться с жизненным бременем, и призываем всех вернуться к нормальной повседневной жизни», — сказал он.

Жесткие ограничения на передвижения были введены сразу после военного переворота 11 апреля и свержения президента Омара аль-Башира. Однако невзирая на комендантский час, протестующие продолжали оставаться на улицах Хартума в течение последующих двух дней. В ответ на призыв армии активисты уже заявили, что «прекратят протесты и разойдутся по домам, только если их обяжет к этому Ассоциация профсоюзов», которая изначально и мобилизовала людей.

По словам аль-Бурхана, «новое правительство будет создано по итогам консультаций со всеми сторонами». В связи с этим военные призвали все политические силы «к широкому диалогу». Они также вновь подтвердили, что переходный период в стране составит два года.

Тем временем, как сообщил в субботу телеканал Al-Hadath, глава политического комитета Военного совета генерал Омар Зейн аль-Абидин назначен ответственным за диалог с политическими силами. Именно аль-Абидин на пресс-конференции в Хартуме 12 апреля сообщил, что военные не будут вмешиваться в процесс формирования и деятельности гражданского правительства, а представлены будут в кабмине только главами МВД и оборонного ведомства.

Искоренение прежнего режима

Глава переходного Военного совета также пообещал искоренить в стране все, что связано с прежним режимом. «Все символы бывшего режима Омара аль-Башира будут искоренены», — заявил он.

В этой связи аль-Бурхан распорядился демонтировать всю официальную правительственную и партийную символику, связанную с прежними властями. Однако еще до этого заявления в стране начали снимать портреты Омара аль-Башира.

Кроме того, аль-Бурхан пообещал повсеместно бороться с коррупцией. Судан в настоящее время занимает 172-е из 180 мест в мировом рейтинге с крайне низким индексом восприятия коррупции.

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Ограничения были введены сразу после военного переворота 11 апреля и свержения президента Омара аль-Башира.
 
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