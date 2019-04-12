|
Военный совет Судана отменил комендантский час
13.04.2019 19:51 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Переходный военный совет Судана отменил в субботу комендантский час и призвал народ вернуться к повседневной жизни. Об этом заявил на пресс-конференции в Хартуме, транслировавшейся по государственному телевидению, глава совета Абдель Фаттах аль-Бурхан.
«Мы работаем над решением задач, чтобы помочь гражданам справиться с жизненным бременем, и призываем всех вернуться к нормальной повседневной жизни», — сказал он.
Жесткие ограничения на передвижения были введены сразу после военного переворота 11 апреля и свержения президента Омара аль-Башира. Однако невзирая на комендантский час, протестующие продолжали оставаться на улицах Хартума в течение последующих двух дней. В ответ на призыв армии активисты уже заявили, что «прекратят протесты и разойдутся по домам, только если их обяжет к этому Ассоциация профсоюзов», которая изначально и мобилизовала людей.
По словам аль-Бурхана, «новое правительство будет создано по итогам консультаций со всеми сторонами». В связи с этим военные призвали все политические силы «к широкому диалогу». Они также вновь подтвердили, что переходный период в стране составит два года.
Тем временем, как сообщил в субботу телеканал
Искоренение прежнего режима
Глава переходного Военного совета также пообещал искоренить в стране все, что связано с прежним режимом. «Все символы бывшего режима Омара аль-Башира будут искоренены», — заявил он.
В этой связи аль-Бурхан распорядился демонтировать всю официальную правительственную и партийную символику, связанную с прежними властями. Однако еще до этого заявления в стране начали снимать портреты Омара аль-Башира.
Кроме того, аль-Бурхан пообещал повсеместно бороться с коррупцией. Судан в настоящее время занимает 172-е из 180 мест в мировом рейтинге с крайне низким индексом восприятия коррупции.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ограничения были введены сразу после военного переворота 11 апреля и свержения президента Омара аль-Башира.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)