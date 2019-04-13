В Минобороны Украины рассказали о неявках Зеленского в военкомат

Источник материала: Tut.by

Кандидат в президенты Владимир Зеленский четыре раза проигнорировал повестки, которые направлялись ему во время мобилизации 2014−2015 годов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в ответ на обращение народных депутатов Татьяны Чорновол, Александра Бригинца, Юлия Мамчура и Михаила Бондаря.



Фото: Reuters

«Информируем, что гражданин Владимир Зеленский находится на воинском учете военнообязанных в Металлургийно-Долгинцевском объединенном районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки Кривого Рога с 22.12.2008 года и по настоящее время, воинское звание — солдат, военно-учетная специальность — делопроизводитель делопроизводства», — рассказали в Минобороны.

Там добавили, что Зеленский годен к военной службе, однако военную службу в ВС Украины не проходил.

«Для призыва во время мобилизации гражданину Владимиру Зеленскому направлялись повестки: 15.04.2014, 23.06.2014, 15.08.2014, 10.05.2015 по адресу, определенному в его учетных документах. Гражданин Зеленский в военный комиссариат по его вызову не прибывал», — говорится в сообщении.

Ранее депутаты Верховной рады Украины направили запрос в Министерство обороны Украины, чтобы узнать, уклонялся ли кандидат в президенты Владимир Зеленский в 2014 году от армии.